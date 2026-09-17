¿Cuándo empieza el Mundial de Ciclismo? Lista oficial de colombianos y canal de TV para verlos

Este domingo, 20 de septiembre, arranca una nueva edición del Mundial de Ciclismo organizado por la UCI. En Montreal (Canadá) se estarán disputando las diferentes competencias en la rama femenina élite, masculina élite y Sub-23.

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Para Colombia será una cita especial por el retiro de Nairo Quintana, quien eligió los Campeonatos del Mundo para despedirse del ciclismo y correr por última vez con la camiseta tricolor.

A su lado estarán grandes nombres del pelotón colombiano como Santiago Buitrago, Harold Tejada y Brandon Rivera, entre otros. Egan Bernal estaba en la lista de convocados; sin embargo, un problema físico le impidió asistir a la cita mundialista.

Qué canal transmite el Mundial de Ciclismo - Montreal 2026

La transmisión oficial para Colombia y el resto de Sudamérica estará disponible a través de Directv Sports. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguir las distintas modalidades a través de la app de DGO.

Los medios oficiales de la UCI también transmitirán en vivo el Mundial de Ciclismo; sin embargo, será en inglés como idioma universal y puede aplicar restricciones territoriales.

Directv Sports : Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela.

: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. Claro Sports : México.

: México. FloSport : Estados Unidos

: Estados Unidos HBO Max y TVE: España

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Calendario y lista de colombianos

En total son 24 colombianos convocados para disputar el Mundial de Ciclismo en Montreal. Para la categoría élite masculina, donde participa Nairo Quintana, fueron citados siete corredores por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Domingo, 20 de septiembre

(08:00 a. m) Contrarreloj, élite femenina : Diana Peñuela.

: Diana Peñuela. (11:45 a. m.) Contrarreloj, élite masculina: Walter Vargas y Brandon Rivera.

Lunes, 21 de septiembre

(08:00 a. m.) Contrarreloj, sub-23 femenina: Angie Londoño y Natalia Garzón.

Angie Londoño y Natalia Garzón. (11:00 a. m.) Contrarreloj, sub-23 masculina: Juan Diego Quintero y Robert Plazas.

Jueves, 24 de septiembre

(08:00 a. m.) Ruta sub-23 femenina: Juliana Londoño, Angie Londoño y Natalia Garzón.

Juliana Londoño, Angie Londoño y Natalia Garzón. (12:30 p. m.) Ruta junior masculina: Juan Esteban Sánchez, José Manuel Posada y Alejandro Pamplona.

Viernes, 25 de septiembre

(08:00 a. m.) Ruta sub-23 masculina: Juan Diego Quintero, Miguel Ángel Marín, Jaider Muñoz, William Colorado y Robert Plazas.

Juan Diego Quintero, Miguel Ángel Marín, Jaider Muñoz, William Colorado y Robert Plazas. (1:15 p. m.): Ruta junior femenina: Salomé Vargas, Zara Lamprea y Estefanía Castillo

Sábado, 26 de septiembre

(08:00 a. m.) Ruta élite femenina: Diana Peñuela, Paula Patiño y Laura Rojas.

Domingo, 27 de septiembre

(08:00 a. m.) Ruta élite masculina: Walter Vargas, Harold Tejada, Wilmar Paredes, Brandon Rivera, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Nairo Quintana.