Nairo Quintana anuncia su última carrera profesional: fechas para ver su adiós del ciclismo

Tras quedar fuera de La Vuelta a España 2026, Nairo Quintana confirmó cuál será su última carrera como profesional. A inicios de este mismo año, el escarabajo reveló que era su última temporada, tras una exitosa trayectoria.

La reacción de Mario Sábato tras enterarse que Nairo Quintana no correrá la Vuelta a España

El propio Nairo dio la noticia, en medio de los comentarios de la prensa y los aficionados. Quintana se venía preparando para La Vuelta a España, pero por decisión técnica se quedó fuera de la competencia.

Nairo Quintana: “El Mundial de Ruta en Montreal será mi última competencia profesional”

Quintana habló con El Vbar Caracol y allí reveló: “Será mi última competición a nivel profesional. Me siento muy contento porque voy a poder representar a mi país en un evento tan importante y, de la misma manera, cerrar este gran ciclo deportivo en el mundial de ciclismo”.

Añadió: “Luego, en octubre, estaremos festejando nuestro gran fondo con todos nuestros aficionados, la gente que nos ha apoyado, los amantes del ciclismo y sus familias en Cartagena”.

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¿Cuándo se corre el Mundial de Ruta en Montreal 2026?

El Mundial de Ruta en Montreal 2026 se desarrollará del 20 al 27 de septiembre y será la última oportunidad para ver a Nairo Quintana en acción como profesional. La expectativa está puesta sobre el histórico corredor boyacense.

Por programación, la prueba élite masculina del torneo se desarrollará el 27 de septiembre. Así, Quintana dirá adiós con la Selección Colombia.

Aunque una despedida soñada para el ciclista colombiano pudo ser en La Vuelta, que supo ganar en 2016, se mostró sereno y respetuoso de la decisión técnica del equipo Movistar, donde hizo historia.

“Hay muchos contextos y entre ellos algunos especiales; es mi último año de carrera deportiva. Hace 10 años gané La Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme allí, pero finalmente es una empresa y ellos tienen que sacarle el mejor rendimiento a todos sus corredores”, apuntó Nairo.

El adiós de Nairo Quintana se acerca: anunció el Mundial de septiembre como la última competencia de su carrera profesional. Foto: Getty Images

Quintana sentenció: “La puntuación que se lleva a día de hoy también obliga a tomar las diferentes decisiones técnicas y hay que comprenderlo de esa manera”.