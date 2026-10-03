El Giro de Italia le dedica imponente mensaje a Nairo Quintana en su retiro: eriza la piel

Aunque fuera de las carreteras era tímido, sobre la bicicleta Nairo Quintana se transformaba en un atrevido escarabajo que estremeció a Colombia y la llenó de triunfos. El hijo de una familia campesina de Boyacá se lanzó a lo más alto y protagonizó épicas batallas que lo convirtieron en leyenda, a tal punto que pudo ganar la Vuelta a España y el Giro de Italia.

Nairo Quintana confirma una competencia más tras el Giro de Emilia: es oficial

La despedida a Nairo Quintana que emocionó al mundo: bicicletas en lo alto en el Giro de Emilia

El ciclista de 36 años de edad corrió su última carrera en el Giro de Emilia, en el cual el pelotón en pleno le rindió homenaje al pequeño gigante de Cómbita, quien reunió los condimentos de un héroe colombiano que reabrió las puertas a otros escarabajos en el mundo, que también lograron llenar de gloria a nuestro país, como Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Esteban Chaves, entre otros.

El origen humilde anclado a la Región Andina del departamento de Boyacá fue solo el comienzo de unas capacidades asombrosas para subir los más exigentes picos montañosos en Europa y los triunfos para un país muy aficionado al deporte de las bielas no se hicieron esperar. El primero y que resalta entre los mejores de su carrera fue el Giro de Italia 2014, carrera que hoy lo recuerda.

Tributo del Giro de Italia a Nairo Quintana

“Es difícil que una carrera deportiva atesore mayor simbolismo para el deporte de todo un continente que el de Nairo Quintana. Primer ciclista latinoamericano en levantar el Trofeo Senza Fine del Giro d’Italia al término de la edición 2014 y en ganar la otra gran carrera por etapas del país, la Tirreno Adriático, en 2015 y 2017. El Cóndor por excelencia del ciclismo colombiano ha sido el mayor exponente de toda una generación”, dice el Giro de Italia en su web oficial.

El colombiano Nairo Quintana sostiene el trofeo mientras celebra en el podio con el líder del maillot rosa de la clasificación general, tras ganar la 97ª carrera ciclista del Giro de Italia, al final de la 21ª y última etapa, de 172 kilómetros. de Gemona a Trieste, el 1 de junio de 2014 en Trieste. AFP PHOTO/LUK BENIES (Foto de LUK BENIES / AFP) Foto: AFP

“En las carreteras de la Corsa Rosa ha escrito algunas de las páginas más doradas del deporte de su país. Rostro siempre imperturbable. Se creía en las alturas. Desafió a gigantes desde que debutó en el World Tour allá por 2012. Se llevó un Giro y quedó a muy poco del segundo, cuando Tom Dumoulin le arrebató la gloria en Milán. Tres podios en el Tour, un triunfo en la Vuelta a España y una colección de cimas casi inacabable”, homenajea el Giro de Italia por Nairo.

Quintana se marcha del ciclismo con 53 victorias profesionales, más que nadie en Colombia. Su triunfo en el Giro fue el mayor logro del país hasta la consagración de Egan Bernal en el Tour de 2019.

En el Tour de Francia se convirtió en el eterno candidato al maillot amarillo del líder, enfrentado con el británico Chris Froome, dominador del ciclismo en esa época y una de las batallas más épicas del último siglo en este deporte.