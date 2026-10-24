Los cinco ciclistas colombianos que tienen nuevo equipo para 2027: lista de fichajes confirmados

Este mercado de fichajes estuvo agitado para los ciclistas colombianos en Europa. Aunque la principal noticia fue el retiro de Nairo Quintana, cinco corredores de primer nivel cambiaron de equipo y vestirán nuevos colores en 2027.

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La lista va desde Santiago Buitrago, que cortó su larga trayectoria con el Bahrain Victorious, hasta Harold Tejada, quien pasará a ser compañero de Egan Bernal y Brandon Rivera en el Netcompany Ineos.

Santiago Buitrago al NSN Cycling Team

Justo antes de ser figura como campeón de la montaña en la Vuelta a España, el futuro de Santiago Buitrago ya estaba definido hacia el NSN Cycling Team.

“Me impresionó mucho el proyecto deportivo de NSN y la confianza que el equipo depositó en mí desde el principio. Siento que compartimos la misma ambición y que este es un lugar donde puedo seguir desarrollándome y luchar por objetivos importantes”, explicó el ciclista bogotano.

Buitrago firmó contrato por tres años, es decir, hasta finales de 2029.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious Foto: Getty Images

Juan Sebastián Molano al Lotto Intermarché

Después de varios años siendo compañero de Tadej Pogačar en el UAE Team Emirates, el velocista Juan Sebastián Molano decidió explorar nuevos horizontes y firmó contrato con el Lotto Intermarché.

“Después de ocho años en el mismo entorno, creo que este cambio me vendrá muy bien”, declaró Molano a los medios oficiales del equipo con el que firmó hasta 2028.

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Sergio Higuita al Caja Rural-Seguros RGA

Sergio Higuita fue otra de las salidas confirmadas del XDS Astana. El corredor antioqueño buscará mejores sensaciones junto a Fernando Gaviria en el Caja Rural-Seguros RGA, equipo de segunda categoría con sede en España.

“El equipo en este momento se está fortaleciendo, ha hecho un gran año y se enfrenta a los mejores del World Tour sin miedo. Me gusta como proyecto y por eso me convenció unirme al equipo”, dijo el ‘Monster’.

Higuita firmó contrato por dos temporadas, hasta finales de 2028.

Harold Tejada al Netcompany Ineos

Uno de los movimientos más esperados de la temporada fue el de Harold Tejada al Netcompany Ineos. El ciclista huilense da el salto de calidad más importante de su carrera y tratará de conseguir más victorias acompañado por Egan Bernal.

“Desde que comencé en el ciclismo, siempre he considerado a este equipo como un referente de este deporte. Recuerdo haber visto con gran admiración a corredores como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao”, indicó.

Ineos solo confirmó que Harold Tejada estará disponible para la temporada 2027, sin precisar la extensión oficial del contrato.

Iván Ramiro Sosa al EF Education

Iván Ramiro Sosa fue la gran sorpresa en el mercado de fichajes. El escalador colombiano firmó su regreso a la máxima categoría del ciclismo mundial con los colores del EF Education EasyPost.

“He escuchado cosas excelentes sobre EF Education-EasyPost por parte de los corredores del equipo. Hablan muy bien de la formación. Creo que el equipo me ha brindado la oportunidad —y seguirá haciéndolo— de regresar y dar ese salto hacia adelante”, expresó.

Sosa tendrá contrato en el EF hasta finales de 2028.