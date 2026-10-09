Giro de Lombardía 2026: lista completa de colombianos y canal de TV para verlos en vivo

Nueve colombianos fueron confirmados para disputar el Giro de Lombardía 2026, último monumento de la temporada que se disputará este sábado, 10 de octubre, entre Bérgamo y Como. Egan Bernal estaba en la lista de preinscritos, pero fue descartado a última hora por el Netcompany Ineos.

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Así está compuesta la delegación colombiana en el Giro de Lombardía 2026:

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber).

Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber).

Juan Felipe Rodríguez (EF Education).

Einer Rubio (Movistar Team).

Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL).

Germán Darío Gómez (Polti VisitMalta).

Harold Tejada (XDS Astana).

Sergio Higuita (XDS Astana).

El Giro de Lombardía hace parte de los cinco monumentos del ciclismo y marca el cierre de la temporada en Europa. Esteban Chaves es el único colombiano que ha podido ganar esta carrera, triunfo que consiguió en 2016 con Rigoberto Urán en el podio.

El año pasado fue Egan Bernal el mejor ubicado en la clasificación. El corredor zipaquireño terminó octavo a 4 minutos y 16 segundos de Tadej Pogačar.

Logo oficial del Giro de Lombardía. Foto: Corbis via Getty Images

¿Dónde ver el Giro de Lombardía 2026?

Esta edición del Giro de Lombardía será transmitida por DSports para todo el continente. El arranque oficial está programado para las 4:00 a. m. y se espera que finalice entre las 9:30 y las 10:00 a. m. de Colombia.

En total son 239 kilómetros de recorrido, saliendo de Bérgamo y viajando hasta Como. Nueve puertos de montaña categorizados prometen exigir al límite a los corredores que ya se encuentran en territorio italiano para la presentación de equipos.

Las rampas más exigentes se encuentran ubicadas en el puerto de Civiglio, una subida de 4,1 kilómetros al 9,8 % de inclinación promedio.

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Los siete favoritos al título

Además de la numerosa delegación colombiana, el Giro de Lombardía 2026 cuenta con un amplio catálogo de ciclistas que seguramente darán espectáculo de principio a fin.

Los principales favoritos son Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), Isaac del Toro (UAE Team Emirates), Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Christian Scaroni (XDS Astana) y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

En un segundo escalón ya vienen otros nombres como Santiago Buitrago, principal carta de Colombia, acompañado de Ben Healy (EF Education), Enric Mas (Movistar Team), Thymen Arensman (Netcompany Ineos), Mikel Landa (Soudal-Quickstep), Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) y Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

El desgaste de la temporada y las últimas competencias disputadas por cada corredor serán factores fundamentales para decantar la balanza.

Algunos vienen de hacer un gran esfuerzo con viaje a bordo en Montreal para el Mundial de Ciclismo, mientras que otros están frescos y listos para dar el batacazo.

Todo se definirá en los 239 kilómetros de recorrido hasta Como, donde estará el podio esperando por un nuevo monarca que tome el cetro de Pogačar.