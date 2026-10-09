Oficial: Ineos anuncia su primera decisión con Egan Bernal tras el comunicado que publicó

Egan Bernal no estará en el Giro de Lombardía 2026. Aunque aparecía en la lista de preinscritos e incluso se le había adjudicado el dorsal 121, la dirección deportiva del Netcompany Ineos decidió sacarlo de la nómina oficial.

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Esta medida se confirmó justo después de que Egan emitiera un comunicado oficial haciendo frente a los rumores sobre su retiro del ciclismo profesional.

El corredor zipaquireño negó que su carrera vaya a terminar este año, pero confesó que está atravesando momentos difíciles en cuanto a la motivación. Por eso decidió poner freno a la temporada y enfocarse en regresar lo mejor posible para 2027.

Egan Bernal también informó que su contrato con el Netcompany Ineos fue renovado por tres temporadas más, es decir, hasta finales de 2029.

Egan Bernal salió del 'top 10' de la clasificación general. Foto: NurPhoto via Getty Images

Descartado para Lombardía

Este viernes, 9 de octubre, Netcompany Ineos anunció su nómina de convocados para el Giro de Lombardía 2026 y el nombre de Egan Bernal no apareció en la lista.

La escuadra británica asistirá al último monumento de la temporada con Thymen Arensman, Jack Hamilton, Michał Kwiatkowski, Axel Laurance, Oscar Onley y Magnus Sheffield.

Egan Bernal se pronunció sobre su supuesto retiro del ciclismo: comunicó la decisión oficial

Egan, por su parte, estará acompañando a Nairo Quintana en el Gran Fondo de Cartagena. El corredor zipaquireño es esperado en las próximas horas para sumarse al evento que se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en la capital de Bolívar.

Después de ese compromiso, quedará libre para volver a Bogotá y empezar sus vacaciones. La próxima temporada empezará en el mes de enero con el regreso del Tour Colombia, donde se espera la presencia de los principales corredores del pelotón nacional e invitados internacionales.

Para ese punto ya debería estar definida la primera parte del calendario de Egan Bernal, quien es opción para volver a disputar el Giro de Italia en 2027.

Egan Bernal manifiesta su compromiso

Lo cierto es que el Netcompany Ineos se encuentra en plena reestructuración con la llegada de nuevos fichajes que se suman para tratar de reducir terreno respecto al UAE Team Emirates y el Visma-Lease a Bike.

Aunque Egan ha tenido altibajos en su rendimiento, juega un papel fundamental para el equipo. “Tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”, manifestó en el comunicado.

“He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan y estamos todos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”, agregó.