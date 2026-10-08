Alberto Contandor le habló claro a Egan Bernal: emotivas palabras en medio de la crisis

Egan Bernal admitió que atraviesa un momento difícil en su carrera profesional, aunque negó que haya tomado la decisión de retirarse, como decían algunos medios especializados en Europa. El colombiano tiene contrato con el Netcompany Ineos hasta 2029 y pretende cumplirlo como agradecimiento a las oportunidades que le han dado.

Egan Bernal se pronunció sobre su supuesto retiro del ciclismo: comunicó la decisión oficial

Su comunicado oficial emitido este jueves, 8 de octubre, generó la reacción de varios ciclistas que han podido compartir carreras junto a Egan. Entre las respuestas más destacadas se encuentran las de Isaac del Toro, Thymen Arensman, Davide Piganzoli y Luke Plapp.

Alberto Contador, leyenda del ciclismo español, le dedicó unas emotivas palabras a Egan Bernal, en medio de la crisis de motivación que atraviesa actualmente.

“Nadie mejor que tú sabe lo que has pasado; lo que tenga que venir, que venga, amigo”, escribió Contador en uno de los comentarios de Instagram.

Egan Bernal recibió un consejo en Instagram por parte del español Alberto Contador Foto: @eganbernal

El corredor zipaquireño estaba preinscrito para disputar el Giro de Lombardía 2026; sin embargo, cambió de planes y prefirió dirigirse hacia Cartagena para acompañar a Nairo Quintana en el homenaje de despedida que le harán durante la edición anual de su Gran Fondo.

Mientras tanto, el periodista británico Daniel Benson aseguró que Egan Bernal estaba pensando en retirarse con efecto inmediato al finalizar esta temporada.

Dicha versión causó revuelo en Europa, teniendo en cuenta que el corredor colombiano apenas tiene 29 años y esta temporada terminó décimo en la clasificación general del Giro de Italia.

Rigoberto Urán le envió particular mensaje a Nairo Quintana, luego de su retiro del ciclismo

Esto dice el comunicado de Egan Bernal

Ante la cantidad de reacciones que se generaron por su posible retiro, Egan Bernal emitió un comunicado oficial en el que se pronunció sobre su situación actual como deportista de alto rendimiento.

“Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia. Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”, dijo el zipaquireño.

Después de conversar con miembros del Netcompany Ineos y sus amigos cercanos, Egan llegó a una conclusión: “Quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”.

“Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental, y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”, sentenció.

Egan anunció que no se retira, pero sembró dudas sobre su futuro. “No sé exactamente qué me depararán los próximos años y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento”, finalizó.