Nairo Quintana habló sobre la crisis de Egan Bernal: le envió emotivo mensaje

Nairo Quintana se retiró del ciclismo profesional en el Giro de Emilia 2026, pero sigue disfrutando del deporte en otros escenarios. Este mes estuvo compartiendo con grandes leyendas en su Gran Fondo de Cartagena y luego se trasladó al Huila para participar en la Ruta Harold Tejada.

Director deportivo del Ineos se refirió a Egan Bernal: comunicó la decisión que tomaron

En ambos eventos compartió tiempo con Egan Bernal, quien está pasando por un momento de crisis en cuanto a la motivación para seguir compitiendo al máximo nivel.

De hecho, en Europa llegaron a decir que Egan estaba pensando en el retiro a sus 29 años.

Aunque el corredor zipaquireño desmintió que vaya a colgar la bicicleta en un futuro próximo, admitió que le puso freno en seco a su temporada 2026 para desconectarse y recuperar la tranquilidad.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany Ineos. Foto: NurPhoto via Getty Images

El mensaje de Nairo Quintana a Egan Bernal

Nairo Quintana aseguró que no tuvo conversaciones con Egan Bernal sobre la situación que está atravesando; sin embargo, manifestó su confianza en volverlo a ver cosechando triunfos en Europa.

“(...) verdaderamente, estar montando en bicicleta competitivo es una gran ganancia, pero claramente que nosotros estamos hechos para ganar y nos gusta ganar”, expresó el Cóndor en un video publicado por el periodista Camilo Zabaleta.

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Nairo consideró que Egan Bernal todavía tiene mucho que entregarle al ciclismo colombiano. “Seguramente con el trabajo y la calidad que tiene saldrá adelante como muchas veces lo ha hecho”, expresó.

“Yo creo que vamos a tener a Egan para un buen rato más”, completó el ciclista boyacense.

Lo esperan en el Ineos

Esa es la misma premisa que tienen en el Netcompany Ineos, equipo con el que Egan Bernal tiene contrato hasta finales de 2029.

A pesar de que se perdió las últimas carreras de la temporada, especialmente el Giro de Lombardía, en el Ineos esperan a Egan muy pronto para empezar a preparar los compromisos de la próxima temporada.

El Joven Maravilla se encontrará con una nómina renovada en la que ya no está su gran amigo, el italiano Filippo Ganna, aunque acabaron de anunciar a Harold Tejada como nuevo fichaje.

Además, todavía falta por resolver la situación de Brandon Rivera, quien tiene contrato con el Netcompany Ineos hasta finales de este año y de momento no ha sido renovado.

Egan Bernal sigue siendo la principal cara de la escuadra británica ante el mundo, pero sus resultados están lejos de lo que alguna vez fue. Esta temporada fue décimo en la clasificación general del Giro de Italia y más tarde terminó en el top 20 del Tour de Francia.

Su único triunfo oficial en 2026 fue el campeonato nacional de ruta, donde se coronó campeón de la prueba ruta élite y aseguró un año más vistiendo la camiseta tricolor.