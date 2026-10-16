Se confirmó el nuevo equipo de Richard Carapaz: rescindió contrato para cambiar de aires

Richard Carapaz decidió rescindir su contrato con el EF Education y cambiará de aires para la próxima temporada. Desde Europa confirman que está todo listo para que sea presentado por su nuevo equipo, luego de analizar las ofertas que tenía sobre la mesa.

Egan Bernal despide a uno de sus mejores amigos: Ineos confirmó la noticia tras ocho años juntos

“NSN Cycling ha asestado otro duro golpe en el mercado de fichajes. Varias fuentes informan que el equipo suizo, liderado por el exfutbolista Andrés Iniesta, se ha hecho con los servicios de Richard Carapaz”, apuntó Wielerflits.

Carapaz será compañero del colombiano Santiago Buitrago, quien fue anunciado por el NSN Cycling hace unas semanas. Este movimiento se une a otros fichajes ya confirmados por el equipo suizo, como Kasper Asgreen y Lennert van Eetvelt.

El ecuatoriano tenía contrato hasta 2027 con el EF; sin embargo, prefirió buscar nuevos horizontes intentando aprovechar el coletazo de su buen rendimiento en la presente temporada.

“Varias fuentes indican que el presupuesto del EF Education-EasyPost es insuficiente y que Carapaz quiere aprovechar su gran año. En consecuencia, surgió la oportunidad de marcharse. Pinarello-Q36.5, NSN Cycling y el antiguo equipo de Carapaz, Netcompany Ineos, mostraron interés, pero finalmente la elección recayó en NSN Cycling”, añadió el artículo.

NSN Cycling Team, nuevo equipo de Richard Carapaz

NSN Cycling Team está siendo uno de los grandes protagonistas en el mercado de fichajes del ciclismo. Este año se estrenó bajo su nuevo nombre, tomando la ficha que había quedado “libre” tras la desaparición del Israel PremierTech.

La idea de los dueños es convertirlo en un equipo protagonista en las grandes vueltas y para eso necesitaban fichajes de lujo como Santiago Buitrago o Richard Carapaz, que ya tienen experiencia demostrada entre los favoritos.

Harold Tejada fue presentado por su nuevo equipo: es oficial y firma contrato para 2027

La relación que se menciona entre Andrés Iniesta y NSN Cycling Team es empresarial: el exjugador del FC Barcelona es uno de los cofundadores de la compañía NSN y participa en sus proyectos deportivos y de entretenimiento.

Entre sus principales figuras de la plantilla se encuentran Biniam Girmay, Ethan Vernon, Jan Hirt y Alexey Lutsenko, entre otros. La llegada de Carapaz cambia la línea de mando en el NSN, que aspira a pelear por la clasificación general del Tour, Giro y Vuelta.

Richard Carapaz fue líder de la montaña en el Tour de Francia 2026. Foto: @century21fr

Así ha sido la carrera de Carapaz

El ecuatoriano ya fue campeón del Giro de Italia en 2019 y también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta temporada conquistó la clasificación de la montaña en el Tour de Francia, además de ser cuarto en la general de la Vuelta a España.

La camiseta del NSN Cycling Team será la cuarta de toda su carrera en el World Tour, después de haber pasado por Movistar Team, Ineos Grenadiers y EF Education.

A sus 33 años de edad, Richard podría estar ante el último gran contrato como ciclista de élite y quiere aprovecharlo al máximo con varios compañeros de primer nivel que acabaron de sumarse al ambicioso proyecto de la escuadra suiza.