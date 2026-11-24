Brandon Rivera firmó la renovación de su contrato con el Netcompany Ineos para la temporada 2027. El corredor zipaquireño aseguró otro periodo más como escudero de Egan Bernal, quien también extendió su vínculo con la escuadra británica.

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Ineos anunció que “Brandon Rivera ha ampliado su contrato hasta 2028 y seguirá desempeñando un papel importante en la montaña y en exigentes carreras por etapas”.

Además del contrato de Brandon, la dirigencia del equipo también garantizó la continuidad de Connor Swift, Sam Watson, Tobias Foss, Axel Laurance, Kim Heiduk y Óscar Rodríguez.

Netcompany Ineos planea cortar la brecha respecto a los ‘gigantes’ del ciclismo mundial; sin embargo, su presupuesto se ha ido apretando con el paso de los años y ahora debe apelar al trabajo en conjunto para buscar victorias en el calendario UCI.

Declaraciones de Brandon Rivera

Brandon Rivera viene repuntando en su nivel individual y es considerado un gregario de lujo en la interna del equipo. Al zipaquireño se le reconoce principalmente por servirle de escudero a Egan; sin embargo, también ha trabajado con otros líderes y se ha destacado como apoyo en la montaña.

“Estoy muy feliz y orgulloso. Este equipo se ha convertido en mi hogar y me ha ayudado a crecer enormemente como corredor profesional”, apuntó en declaraciones para los medios oficiales del Ineos.

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Brandon era de los pocos colombianos que todavía no había definido su futuro para la próxima temporada. “Estoy increíblemente agradecido por la confianza que la dirección y el personal han depositado en mí. Sigo teniendo la misma ilusión y motivación que el primer día, y estoy decidido a darlo todo en cada carrera y contribuir al éxito del equipo”, señaló.

Geraint Thomas, director deportivo del Netcompany Ineos, analizó estas siete renovaciones que se confirmaron tras varias semanas de negociación. “Cada uno de estos corredores aporta algo diferente, y todos ellos desempeñarán un papel importante en lo que queremos lograr”, dijo.

El exciclista galés considera que todos ellos “conocen bien el equipo y les motiva lo que estamos construyendo juntos de cara a la próxima temporada y más allá”.

Brandon Smith Rivera y Egan Bernal, ciclistas del Ineos Foto: Getty Images

Tres colombianos en el Ineos

En total serán tres colombianos los que tendrá el Netcompany Ineos para el 2027. Egan Bernal y Brandon Rivera son los que vienen representando al país en la escuadra británica; sin embargo, en este mercado se sumó otra pieza.

Harold Tejada, ciclista huilense de larga trayectoria en el Astana, fue presentado hace poco como nuevo refuerzo del Ineos y llega a aportar su capacidad para disputar carreras por etapas.

Tejada, Bernal y Rivera se unen con el objetivo de sumar victorias y regresar al equipo al sitio de privilegio que tuvo hace muy poco.