Desde su cuenta oficial de Instagram, Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante vallenato Martín Elías Díaz y nieto del legendario Diomedes Díaz, compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales que ha tenido la oportunidad de vivir junto a uno de sus artistas favoritos: el reconocido cantante puertorriqueño Anuel AA.

El encuentro se dio durante la reciente visita del intérprete de música urbana a Colombia, específicamente a Bogotá, ciudad en la que tenía programada una presentación musical el pasado sábado 21 de noviembre.

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Aprovechando la presencia del artista en el país, al parecer, el equipo de trabajo de Martín Elías Jr. puso en marcha varias gestiones para conseguir un espacio privado que le permitiera conocerlo personalmente y compartir unos minutos con él.

Finalmente, sus esfuerzos dieron resultado y lograron hacer realidad este esperado encuentro en el que Martín Elías Jr. sorprendió a Anuel AA con un lujoso obsequio, teniendo en cuenta sus gustos por los accesorios exclusivos y de alto valor.

Se trató de una costosa pulsera de oro que llevaba puesta en una de sus muñecas y que decidió quitarse en ese mismo instante para entregársela al cantante puertorriqueño mientras, al mismo tiempo, le manifestaba su admiración y confesaba ser uno de sus fanáticos.

“Mi admiración total hacia ti, oigo tu música y siempre en primera fila en todos los lugares”, expresó Martín Elías Jr. luego de entregarle la pulsera a Anuel AA.

El gesto no pasó desapercibido, no solo por el lujoso detalle que le entregó, sino también por la reacción del cantante puertorriqueño, quien correspondió a la muestra de cariño con un abrazo y palabras de agradecimiento por el regalo que recibió pocos minutos antes de subir al escenario para ofrecer un show en la capital colombiana.

Anuel AA rompió el silencio tras la polémica que provocó su concierto en Bogotá

El encuentro que protagonizaron Anuel AA y Martín Elías Jr. despertó numerosas reacciones en redes sociales, varias de ellas con tono de broma al asegurar que el momento compartido entre ambos artistas habría durado más que la propia presentación del puertorriqueño en Vive Claro.

Según el testimonio de algunos asistentes, su show se extendió entre 30 y 50 minutos y a esto se sumó un retraso de casi tres horas con respecto al horario previsto para el inicio del espectáculo, una situación que causó polémica en redes y que desató el caos en el recinto.

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Por eso, frente al revuelo que se generó, Anuel AA decidió pronunciarse para aclarar que se había presentado un error en la programación de su concierto en Bogotá, ya que aparecía como parte de un festival y, por ende, se tomarían medidas y buscaría la manera de recompensar a sus fans con un show gratis.

“Para los que de verdad son mis fanáticos: cuando anuncie la gira de Real Hasta la Muerte 2, también les anunciaré un concierto gratuito para arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien”, anunció a través de sus redes sociales.