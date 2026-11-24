Hace unos meses, Pipe Bueno se convirtió en tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación, luego de hacer una inesperada revelación sobre sus adicciones, una compleja situación que no solo lo afectó a él, sino también a sus seres queridos.

No obstante, en medio de su lucha por dejar a un lado el alcohol y las drogas, el cantante de música popular aseguró que encontró refugio en Dios y, por eso, se animó a compartir su testimonio en uno de los capítulos del programa Se dice de Mí, de Caracol Televisión.

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En este espacio, Pipe Bueno abrió su corazón y recordó uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado en su vida, tanto así que lo puso en riesgo de destruir el hogar que había construido junto a Luisa Fernanda W.

Aunque la creadora de contenido hizo todo lo posible por acompañarlo y brindarle su apoyo, también llegó a un punto en el que se vio obligada a establecer límites. Fue entonces cuando tomó la difícil decisión de abandonar su casa junto a sus dos hijos, Máximo y Domenic.

Sin embargo, antes de dar este paso, la también empresaria habló con Martha Lucía Bueno, madre del intérprete de Cupido Falló, quien rompió el silencio sobre esta crisis que enfrentó su hijo por sus adicciones y reveló qué le dijo a su nuera en aquel momento de angustia e incertidumbre.

De acuerdo con las declaraciones de la mujer, además de haber sido testigo de la difícil etapa que enfrentó Pipe Bueno, cuando reconoció lo mucho que esta situación estaba afectando a Luisa Fernanda W y sus hijos, decidió respaldarla para que se fuera junto a los menores de su hogar.

“Le dije sí, váyase, ¡váyase!”, reveló Martha Lucía al recordar el consejo que le dio a la creadora de contenido, luego de un largo periodo en el que esperó que el cantante reaccionara y tomara la decisión de cambiar el rumbo de su vida.

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Por otro lado, explicó que aquella determinación se dio cuando los excesos del artista ya habían sobrepasado los límites dentro de su propia casa y hasta confesó que vio el impacto emocional que sufrió su hijo al despertar y comprobar que su familia ya no estaba allí.

“Le dije: ‘Pipe a no están”, recordó y, cuando el cantante le preguntó dónde se encontraban, Martha Lucía explicó que no solo apoyó la decisión de Luisa Fernanda W, sino que también la respetó. Por esa razón, decidió no revelarle a su hijo el lugar en el que estaban, pues consideraba importante que él tomara conciencia del daño que estaba causando con su comportamiento, al negarse a detenerse y comenzar a dejar el alcohol.