La cantante mexicana Alejandra Guzmán volvió a encender las alarmas entre sus seguidores tras sufrir un nuevo incidente durante un concierto en vivo. Un video que circula con fuerza en redes sociales muestra el momento en que uno de los elementos de su coreografía la golpea en la cara, reabriendo la conversación sobre su estado de salud.

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De acuerdo con las grabaciones difundidas por asistentes al concierto en redes, la intérprete de 58 años realizaba una de las rutinas habituales de su repertorio utilizando cadenas acompañadas de grandes esferas. En medio del movimiento, uno de estos objetos terminó impactándola directamente en la cara.

A pesar del golpe, la artista decidió no detener la música y continuó con el desarrollo de su presentación, un gesto que muchos destacaron como muestra de su profesionalismo. Hasta el momento, la cantante no ha emitido un comunicado oficial detallando si el impacto le dejó alguna lesión física o molestia posterior.

Varios internautas cuestionaron el nivel de riesgo de sus montajes escénicos; estos fueron algunos de los comentarios que circularon en redes. “Ya hay cositas y maneras que para la edad no deberías ya usar”, “Es que no hay ensayo... o hace cosas muy peligrosas” y “Los años no pasan en vano”.

Meses atrás, Guzmán vivió otro episodio complejo durante una presentación en el World Trade Center de Veracruz, México. En aquella ocasión, mientras interpretaba temas como ‘Míralo’ y ‘Mala’, realizó un salto con apertura de piernas que terminó provocándole una dislocación de cadera.

Según registraron medios locales y testimonios de los asistentes de ese entonces, la cantante expresó no poder mantenerse en pie, tuvo que ser sostenida por sus bailarines y posteriormente fue trasladada en ambulancia a un centro médico, lo que obligó a suspender la presentación tras media hora de espera.

Días después, la propia artista confirmó en su cuenta oficial de Instagram que los médicos habían logrado acomodar su cadera y agradeció el apoyo de su público mientras reprogramaba la fecha.

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Este historial cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ lleva años lidiando con secuelas médicas derivadas de procedimientos estéticos con biopolímeros, situación que la ha llevado al quirófano en varias oportunidades y por la cual cuenta con dos prótesis de titanio en sus articulaciones.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos, a la espera de confirmar que este reciente golpe en el escenario no sea grave.