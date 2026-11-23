Los vehículos eléctricos han ido ganando bastante terreno en Colombia, consolidándose en el mercado como una de las opciones más llamativas que hay en el país.

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Las más recientes cifras de la ANDI y Fenalco indican que en lo recorrido del 2026, se han comercializado un total de 44.387 unidades eléctricas nuevas en el país.

El éxito de estos autos en el país se debe a distintos factores, al contar con una combinación de menor costo por kilómetro, además de presentar tasas de crédito más favorables e incentivos de movilidad e impuestos.

También cuentan con una mecánica mucho más simple en comparación con los carros tradicionales, lo que termina brindando mayor comodidad para el usuario. Aun así, se mantienen inquietudes por parte de varias personas que no se adentran en estos vehículos por varias razones, una de ellas sobre la vida útil que pueda tener el carro.

Los factores clave para la vida útil de un vehículo eléctrico

De acuerdo con Green Line, es común pensar que la vida útil de un vehículo eléctrico solamente depende de la batería.

Hoy en día, existen diferentes tecnologías que se encargan de operar esta fuente de energía, como las baterías de litio, plomo ácido y plomo grafeno. Cada una de ellas cuenta con características distintas que responden a una necesidad diferente de movilidad.

Con el paso del tiempo, las baterías disminuyen de forma gradual con cada ciclo de carga. Sin embargo, eso no significa que el carro haya llegado al final de su vida útil, ya que pueden ser reemplazadas cuando cumplan su periodo de funcionamiento.

El cuidado de la batería y los hábitos de conducción pueden influir en la durabilidad de un carro eléctrico. Foto: Getty Images

Existen otros elementos importantes que marcan la diferencia para el periodo de duración de estos carros, entre ellos los hábitos de uso del usuario, ya que tienen un impacto directo en el rendimiento y durabilidad.

Un ejemplo de estos es respetar los tiempos de carga recomendados por los fabricantes y desconectar el cargador en el momento que el vehículo haya alcanzado el 100%.

Otro aspecto clave, y que en ocasiones pasa desapercibido es la capacidad de carga que tiene el vehículo eléctrico. Transportar más peso del recomendado obliga a que la batería, el motor, la suspensión y otros componentes tengan una mayor exigencia, incrementando el desgaste con el paso del tiempo.

Mantener la presión adecuada de las llantas, así como realizar los mantenimientos preventivos, permite que todos los sistemas funcionen dentro de las condiciones para las que fueron diseñados.