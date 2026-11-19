La movilidad sostenible ha tenido una gran participación en el mercado colombiano durante el 2026, todo gracias a la inmensa variedad de modelos eléctricos que existen en el sector y que responden a las demandas de cientos de clientes.

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De acuerdo a los más recientes registros emitidos por la ANDI y Fenalco, un total de 44.387 unidades eléctricas han sido comercializadas en el país, representando un crecimiento del 207 % frente al mismo periodo de 2025.

A pesar de que los vehículos eléctricos han conseguido buenos números durante este año, existen varias barreras que evitan que lleguen a un público más amplio.

En diálogo con SEMANA, el gerente general de JMC y JMEV en Colombia, Noel Ardila, comentó sobre el futuro que él considera verá esta tecnología en el país, además de los elementos más determinantes para su desarrollo.

El componente central para el futuro de los vehículos eléctricos

El directivo explicó, en el marco del Salón Internacional del Automóvil, los factores principales para que las tecnologías de movilidad sostenible sigan avanzando en el mundo.

Según Noel, aunque los vehículos eléctricos han tenido muchas evoluciones durante los últimos años, todavía existe un espacio para que sigan creciendo, especialmente para las baterías.

“El eléctrico es un carro que no tiene mucha complicación, por decirlo de alguna manera. El tema está más en el costo de las baterías”, afirmó.

Las baterías de carros eléctricos tienen una vida útil de 10 a 15 años, dependiendo de la marca y el modelo. Foto: Híbridos y Eléctricos

El gerente general de JMC y JMEV comenta que una de las mayores ventajas que tienen los carros eléctricos es su estructura mecánica, la cual termina siendo mucho menos compleja que modelos tradicionales.

“A diferencia de un vehículo de combustión, un vehículo eléctrico deja de tener 7.000 piezas movibles que son los motores, y es sobre la misma caja de un chasis de una carrocería; es el montaje de baterías y unos motores eficientes eléctricos”, afirmó.

En ese sentido, Noel piensa que la autonomía y el precio de los componentes serán determinantes para que la movilidad eléctrica siga expandiéndose y llegue a futuros compradores.

Noel Ardila, gerente general de JMC y JMEV en Colombia. Foto: JMEV

“Lo que realmente va a marcar el cambio en los carros eléctricos, hoy y a futuro, son el costo y la autonomía de las baterías. Eso es lo que va a cambiar la historia. ¿Por qué lo digo? Porque los vehículos eléctricos están en una etapa similar a la del lanzamiento de una nueva tecnología: primero llegan los innovadores, que compran caro y son pocos; luego aparecen los early adopters, que ya han visto carros en las calles, esperan a que baje el precio y empiezan a comprar. Después llega la audiencia madura, cuando la gente compra porque ya comprobó que la tecnología funciona, que los vehículos no se dañan, que la autonomía es suficiente y que se cargan rápido. Eso es lo que realmente va a pasar a futuro”, concluyó.