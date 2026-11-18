Mantener el pie apoyado sobre el pedal del embrague mientras conduce es un hábito que puede parecer algo normal o de rutina, pero que termina afectando algunos componentes del vehículo.

Aunque el conductor no tenga la intención de cambiar de marcha, ejercer una presión constante sobre este mecanismo puede provocar un desgaste prematuro y aumentar los costos de mantenimiento.

El embrague es el sistema que conecta y desconecta el motor de la transmisión para permitir los cambios de marcha. Por esta razón, debe accionarse cuando sea necesario y liberarse completamente una vez finalizado el cambio.

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Cuando el conductor mantiene el pie sobre el pedal y ejerce una presión, incluso ligera, puede generar un desacoplamiento parcial del embrague. Esta práctica se conoce como “riding the clutch” y provoca fricción innecesaria entre sus componentes.

Daños por mantener el pie en el embrague

Algunas empresas como Ford y KIA han recomendado en las instrucciones de fabricación de sus carros conducir sin apoyar el pie en el embrague, ya que hay varias consecuencias debido a ello.

La primera y la más clara es el desgaste del disco del embrague, pues la presión parcial puede hacer que el disco resbale contra el volante del motor y genere fricción y temperatura excesivas.

El rodamiento de desembrague también puede recibir daños, ya que el permanecer sometido a una carga innecesaria hace que se reduzca su vida útil.

El plato de presión es otro elemento que recibe presión de este pedal, el funcionamiento parcial y la generación de calor pueden afectar los componentes encargados de mantener el disco presionado contra el volante.

Ya sea por la costumbre o por el desconocimiento, esta costumbre hace parte de muchos conductores, pero estos tips pueden ayudarlo a extender la vida útil de su disco:

No utilice el embrague para mantener el vehículo detenido en una pendiente.

para mantener el vehículo detenido en una pendiente. Presione el pedal hasta el fondo al cambiar de marcha y libérelo progresivamente hasta completar el acoplamiento.

Retire completamente el pie del pedal después de cada cambio de marcha.

después de cada cambio de marcha. Utilice el reposapiés ubicado a la izquierda del embrague cuando no necesite accionarlo.

La recomendación en general es utilizar el pedal únicamente cuando sea necesario y mantenerlo completamente liberado durante la conducción.