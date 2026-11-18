Un proyecto de ley que avanza en el Congreso plantea impedir que las personas inscritas en el REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) realicen diferentes trámites relacionados con sus vehículos y licencias de conducción.

La iniciativa fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 17 de noviembre, con 24 votos a favor y ninguno en contra. Ahora deberá continuar su trámite en la plenaria de esa corporación.

Entre las medidas propuestas está impedir que los deudores alimentarios morosos puedan obtener, renovar o recategorizar su licencia de conducción mientras permanezcan inscritos en el registro. Esto significa que las restricciones no se limitarían a la renovación del documento, sino que también afectarían a quienes busquen obtener una nueva categoría para conducir otros tipos de vehículos.

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El proyecto también contempla limitaciones para realizar trámites como la matrícula y el traspaso de automotores. Durante la discusión, los congresistas presentaron más de 30 proposiciones para fortalecer el articulado y ampliar las restricciones relacionadas con los registros de tránsito.

La iniciativa busca reforzar los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Según las cifras que expuso el ponente, el representante Miguel Ángel Pinto, en el REDAM había 1.738 deudores registrados y solo 63 habían pagado o estaban pagando sus obligaciones.

Deudores alimentarios en Colombia

En Colombia ya existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado mediante la Ley 2097 de 2021. Esta norma permite inscribir a quienes acumulen tres o más cuotas alimentarias en mora, sucesivas o no, siempre que la obligación esté respaldada por una sentencia, un acuerdo de conciliación u otro título ejecutivo.

La inscripción no es automática; debe existir una solicitud y una decisión de la autoridad competente, que también debe considerar si hay una justa causa para el incumplimiento.

Actualmente, la ley contempla consecuencias como restricciones para contratar con el Estado y para ser nombrado o posesionado en cargos públicos, entre otras disposiciones. Las limitaciones sobre licencias y trámites vehiculares hacen parte de la ampliación que busca introducir el nuevo proyecto.

Por ahora, esta iniciativa no ha sido aprobada definitivamente ni está vigente. Para convertirse en ley deberá superar los debates restantes en el Congreso y completar el trámite correspondiente.