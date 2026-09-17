La Dian anda en busca de deudores de retención en la fuente. Revise si está al día con la obligación tributaria

La Dian hizo un llamado a los contribuyentes que son sujetos de retención en la fuente, que deben aportar ese tributo, previo a la aplicación de las medidas más drásticas para recuperar los recursos públicos, que son los que permiten al Estado hacer las inversiones necesarias en las que todos deben poner.

La entidad recaudadora solicitó a los representantes legales de las sociedades que verifiquen de inmediato si están al día con las obligaciones tributarias relacionadas con la retención en la fuente.

Los involucrados son las personas jurídicas, pues a las personas naturales, y en particular a los asalariados, les descuentan por la derecha la retención en la fuente, que es un anticipo del posterior impuesto de renta. En otras palabras, el aporte por los ingresos recibidos en el año (rentas) se paga a cuotas.

Por su parte, las sociedades deudoras deben ahora adoptar las medidas que correspondan para la normalización tributaria, so pena de incurrir en sanciones y cobros que suelen resultar más costosos para el contribuyente, pues acarrean, además de multas por incumplimiento o atrasos, intereses por mora, entre otros.

Impuestos Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

Lo que busca la Dian

En medio de requerimientos de aumentar el recaudo, luego de varios años de incumplimiento de las metas, la Dian anda en busca de recursos hasta debajo de las piedras. De esa manera, intentan recuperar más de $1,28 billones que corresponden a 330.767 obligaciones de retención en la fuente presentadas sin pago o en estado de ineficacia. Esa práctica, aunque cubre la oportunidad, es decir, el contribuyente se acercó a la Dian, presentó la declaración pero no la pagó; o la pagó pero no correctamente, eximiría a algunos de ciertas sanciones.

De acuerdo con la información suministrada por la Dian, entre los que están bajo la lupa hay 75.844 personas jurídicas con $1,24 billones y 2.680 personas naturales por $36 mil millones.

Sobre ellos se desplegará el cobro, en sus diferentes fases, de manera que se promueva el cumplimiento oportuno de estas obligaciones tributarias.

Las estadísticas de la entidad recaudadora evidencian que Bogotá concentra más de la mitad de las declaraciones identificadas, al registrar 173.547 contribuyentes que tienen pendiente un saldo superior a $602.616 millones.

Bogotá concentra la mayor parte de deudores de retefuente Foto: IDU BOGOTÁ /API

En el escalafón siguen Medellín con 60.240 contribuyentes y $228.491 millones, Barranquilla 13.736 contribuyentes y $67.494 millones, Cartagena 8.220 contribuyentes y $43.032 millones y Bucaramanga con 9.926 contribuyentes por $37.363 millones, según información de la Dian.

Riesgo de sanciones

Desde la perspectiva de la entidad recaudadora, los representantes legales de las sociedades deben estar alertas, pues el riesgo de sanciones es inminente. “La atención oportuna permite evitar que las obligaciones continúen acumulándose y puede prevenir la generación de intereses moratorios, sanciones y actuaciones administrativas de determinación y cobro, incluidas las medidas cautelares a que haya lugar”, enfatizó la Dian.