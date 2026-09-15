Despegar, Banco de Bogotá y Mastercard lanzan tarjeta que convierte compras en beneficios para viajar

Despegar, Banco de Bogotá y MasterCard anunciaron el lanzamiento en Colombia de una nueva tarjeta de crédito que permite convertir las compras cotidianas en Puntos Pasaporte, los cuales podrán ser redimidos en la plataforma de Despegar para adquirir vuelos, hoteles, paquetes, alquiler de vehículos, asistencias, experiencias y otros servicios turísticos.

Mastercard apuesta por consumidores premium en Colombia con nueva tarjeta enfocada en experiencias

La tarjeta está disponible en las categorías MasterCard Clásica, Gold, Platinum y Black, de acuerdo con el perfil crediticio de cada cliente. En todas las categorías, los usuarios podrán acumular puntos con sus compras en cualquier comercio, desde un punto por cada dólar, dependiendo de la tarjeta.

El producto también contempla un bono de bienvenida de entre 2.000 y 6.500 Puntos Pasaporte, además de bonos adicionales por cumplir metas de compra durante los primeros tres meses y seis meses de exoneración de la cuota de manejo desde la activación.

Uno de los elementos de la propuesta es la posibilidad de utilizar las recompensas en diferentes componentes de un viaje. A esto se le suman beneficios como la categoría Explorador de Pasaporte Despegar y un descuento del 15 % en hoteles y experiencias.

Los usuarios también tendrán acceso a un seguro de asistencias del Grupo MOK para viajes, hogar y vehículo, así como beneficios de MasterCard relacionados con protección de compras y asistencia al viajero.

Pablo Jaitman Country Manager de Despegar. Foto: Despegar

Para las categorías superiores, el producto incorpora beneficios en aeropuertos. Las tarjetas Platinum cuentan con cinco accesos a salas VIP mediante MasterCard Airport Experiences, mientras que las Black ofrecen diez ingresos.

“Este lanzamiento marca un nuevo capítulo para Despegar en Colombia y refleja hacia dónde estamos llevando nuestro ecosistema en América Latina: conectar cada vez más actores, servicios y tecnologías para hacer que viajar sea más accesible y relevante en la vida cotidiana. Con Banco de Bogotá y MasterCard estamos llevando nuestra propuesta más allá del momento de reservar, transformando las compras de todos los días en oportunidades concretas para viajar y ampliando las posibilidades que ofrecemos a millones de personas”, aseguró Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

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Por su parte, Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá, señaló que la alianza busca integrar la experiencia financiera de la entidad con la oferta especializada de Despegar para entregar beneficios asociados al segmento de viajes.

Los interesados podrán solicitar la tarjeta en la página web y sucursales del Banco de Bogotá o a través de Despegar. La aprobación y la categoría asignada dependerán del estudio de crédito realizado por el banco.