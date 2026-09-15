Asamblea extraordinaria de Ecopetrol arrancó con una participación del 88,8 % de las acciones totales

Con cierta tensión en el ambiente empezó la asamblea extraordinaria de Ecopetrol, a la que fueron citados los accionistas: 277.000 minoritarios, más el gobierno, para someter a aprobación una nueva junta directiva, más una modificación a los estatutos.

La participación, en el arranque de la jornada, fue certificada en 88,8 %, correspondiente a 36,512 millones de acciones de más de 41 mil millones de títulos. Y eso que, con la asistencia del gobierno tiene posibilidad de sumar la mayoría necesaria para la deliberación.

Aunque es habitual que las asambleas extraordinarias no cuenten con una asistencia masiva, en esta ocasión la expectativa era otra, teniendo en cuenta la avalancha de noticias alrededor de Ecopetrol que se han suscitado en los últimos días.

Por ello, algunos participantes como accionistas intervinieron para mostrar su preocupación las noticias recientes que han desatado nuevos escándalos y que conllevaron a varias peticiones de renuncias y dimisiones que se hicieron efectivas.

En ese contexto, como accionista minoritario, Carlos González pidió agregar en el orden del día la intervención del presidente de la junta, Luis Felipe Henao, para rendir informe sobre lo sucedido.

Cristina Toro, vicepresidenta corporativa jurídica y secretaria general Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Jorge Robledo, político colombiano, quien también es accionista de Ecopetrol y ha sido un defensor acérrimo de la empresa que considera, de todos los colombianos, también expuso su posición frente a los señalamientos que involucran a quien fue el presidente encargado hasta este 15 de septiembre: Juan Carlos Hurtado, en audios en los que presuntamente se habla de que su hoja de vida para llegar a Ecopetrol fue gestionada y movida por el empresario catalán Manel Grau y un personaje conocido como ‘el Bachiller’.

Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Francisco Reyes, elegido presidente de la Asamblea

A medida que avanzaba la reunión la tensión parecía subir. Los puntos de la agenda se iban aprobando y como presidente de la asamblea fue elegido Francisco Reyes Villamizar, recordado por su paso por la superintendencia de Sociedades, en representación del Ministerio de Hacienda, que es el accionista mayoritario, con el 88,5 % de la propiedad.