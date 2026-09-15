El doloroso mensaje con el que Virginia Lizcano se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ tras ser eliminada

Virginia Lizcano se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity. La comediante tuvo que abandonar la competencia luego de enfrentarse a un reto de eliminación en el que la lengua de vaca fue el ingrediente principal y, tras conocer la decisión de los chefs, compartió un mensaje en redes sociales sobre su paso por el programa.

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En el desafío, los participantes tuvieron 60 minutos para preparar un plato cuyo ingrediente principal debía ser la lengua de vaca. Además, tuvieron la despensa abierta para escoger los productos necesarios y desarrollar sus propuestas.

Virginia Lizcano y su ‘taco e’ lengua’

Para este reto, Virginia presentó Taco e’ lengua, una preparación de tacos de lengua acompañados con salsa de chipotle.

Nicolás de Zubiría destacó el sabor de la propuesta de la comediante, aunque señaló que al plato le hacían falta más complementos para acompañar la proteína. Después de probar las preparaciones de todos los participantes, los jurados deliberaron y determinaron que Virginia debía abandonar la competencia.

La decisión estuvo relacionada con los errores que encontraron en su preparación frente a los platos de sus compañeros, por lo que la comediante terminó dejando la cocina de ‘MasterChef Celebrity’.

El mensaje de Virginia Lizcano tras su eliminación

Después de su salida del programa, Virginia utilizó sus redes sociales para compartir varias fotografías que recuerdan algunos momentos de su experiencia en la competencia y acompañó las imágenes con un mensaje de despedida.

La comediante aseguró que participar en el programa le permitió aprender sobre cocina desde una perspectiva diferente.

“Todas las experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort y nos obligan a aprender cosas nuevas terminan siendo muy gratificantes. Creo que MasterChef cambia la vida de todos los que pasamos por el programa: nos acerca a la cocina desde una mirada mucho más detallada y nos hace descubrir capacidades que, de pronto, ni siquiera sabíamos que teníamos”, escribió.

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Virginia también hizo referencia a la presión que vivió junto a sus compañeros durante los retos y a todo lo que se genera al compartir con una gran cantidad de personas en una competencia.

“Hay cosas que funcionan mejor a presión: las ollas, las bombas de agua… y mis otros compañeros de MasterChef Celebrity (…) Gracias por sentir empatía por mis lágrimas. Mi intención no era hacerlos llorar”.