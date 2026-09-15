Ser campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026 para Santiago Buitrago fue una de sus mejores gestas en la carrera deportiva.

Aunque estuvo lejos de ganar la clasificación general que se adjudicó Enric Mas (Movistar Team), el colombiano perteneciente al equipo Bahrain Victorious sí se quedó con la camiseta de los puntos que lo acreditó como el que más unidades sumó.

Wout van Aert y Santiago Buitrago batallando por los puntos de la montaña Foto: Getty Images

Con 78 puntos el bogotano quedó por encima de otros favoritos como lo eran Wout van Aert o el mismo ganador de la edición, Enric Mas.

Brinco en el ranking de la UCI

El bogotano defendió desde que se puso líder de la montaña su lugar. Día por día iba librando batallas contra su rivales directos, hasta que el último fin de semana se encontró en su mejor estado de forma para dar el golpe final.

Esa buena actuación de Buitrago le trajo recompensa como tal en La Vuelta, pero también en la generalidad para su carrera deportiva. Recientemente se publicó el ranking UCI actualizado y Buitrago ascendió de manera considerable.

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Fueron en total 38 posiciones de mejora para el corredor colombiano, quien aún se mantiene como segundo en un top entre nacionales que es liderado por Egan Bernal.

Puestos de los colombianos en el ranking UCI

44. Egan Bernal (Netcompany Ineos): 1498.75.

(Netcompany Ineos): 1498.75. 61. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious): 1258.29.

(Bahrain Victorious): 1258.29. 67. Harold Tejada (XDS Astana): 1175.

(XDS Astana): 1175. 141. Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hasngrohe): 645.72.

(Red Bull Bora Hasngrohe): 645.72. 154. Sergio Higuita (XDS Astana): 615.

(XDS Astana): 615. 155. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma): 613.

(Kern Pharma): 613. 252: Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA): 395

(Caja Rural Seguros RGA): 395 292. Nairo Quintana (Movistar Team): 336

(Movistar Team): 336 294. Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali): 333

(Solution Tech Nippo Rali): 333 321. Diego Pescador (Movistar Team): 302

Brinco de más de 250 lugares

Para tener en cuenta, también hay que ver las mejoras en las posiciones de otros escarabajos participantes en la reciente Vuelta a España 2026.

Uno de esos fue Juan Felipe Rodríguez, del EF Education-EasyPost, quien sorprendió ampliamente con su rendimiento a lo largo de las tres semanas. El haber acabado como 16 de la CG en la ronda ibérica le hizo saltar casi 300 lugares en la clasificación UCI.

Juan Felipe Rodríguez e Iván Sosa en la Vuelta a España 2026 Foto: Getty Images

Exactamente fueron 274 posiciones para Rodríguez, lo que le permitió ubicarse en el puesto 374.

Con respecto a Harold Tejada e Iván Ramiro Sosa que también estuvieron en la competencia española, se puede decir que promediaron buenos lugares. A quien más le rindió fue al de XDS Astana Team, que ahora es el mejor colombiano entre todos al ser tercero con 1175.

De Sosa hay que señalar que, a pesar de no destacarse en La Vuelta, después de la misma pudo ascender un total de 41 cajones en el listado general de la Unión Ciclística Internacional.

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Después de que se acabaran las tres grandes del calendario anual, el deporte pedal entra en la fase final del año. La próxima gran carrera de importancia en la que habrá colombianos será el Mundial de Ruta de Montreal, Canadá, el cual se llevará a cabo desde el 20 hasta el 27 de septiembre.

Nairo Quintana, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Brandon Rivera, Sergio Higuita y Walter Vargas hacen parte de dicha nómina. Egan Bernal también estaba pero acabó por bajarse.