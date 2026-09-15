Macaulay Culkin rompe en llanto al recordar a su “mamá” Catherin O’Hara en los Premios Emmy: “Como buena madre, siempre estaba ahí”

La edición número 78 de los Premios Emmy se celebró el pasado 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, y entre las sorpresas de la noche estuvo un emotivo homenaje a Catherine O’Hara, la actriz que falleció a comienzos de este año y que se convirtió en la “mamá” ficticia de Macaulay Culkin en Home Alone.

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El actor subió al escenario junto a Annie Murphy y Dan Levy para presentar el segmento in memoriam, dedicado a recordar a las figuras del espectáculo que partieron durante los últimos meses.

Culkin, quien tenía apenas 10 años cuando dio vida a Kevin McCallister junto a O’Hara en la película de 1990, no pudo evitar hablar desde el corazón.

“Hay muchas palabras que podría usar para describir a Catherine: era alentadora, cariñosa, divertida, pero la palabra que me viene a la mente es ‘mamá’”, dijo el actor, que hoy en día tiene 46 años, quien llegó a la gala acompañado de su pareja, Brenda Song.

El intérprete continuó recordando a la actriz más allá de su papel en la pantalla. “Saben, no era solo la esposa de Bo (Welch) y madre de Matthew y Luke, también era mi mamá, era nuestra mamá y, por extensión, es la mamá de todos nosotros”, expresó, antes de pedirle al público un gesto sencillo pero significativo: “Por cierto, llama a tu madre esta noche, de verdad. Un aplauso para las mamás”.

Culkin cerró su discurso con una reflexión sobre lo que representaba O’Hara para quienes la rodeaban.

“Como una buena madre, siempre estaba ahí cuando se lo pedía y, como era Catherine, eso era lo que había, estaba ahí. Y esto es lo mejor que podemos hacer por ella esta noche, estamos ahí para ella”, dijo, y mientras hablaba, detrás de él se proyectaba una fotografía de la recordada actriz.

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El segmento In Memoriam no se quedó solo en Catherine O’Hara: también recordó a otros nombres del medio que fallecieron este año, entre ellos Rob Reiner, Hayden Patettiere, James Van Der Beek, Robert Duvall, Sam Neill, Eric Dane, Tim Curry, Anthony Geary, Isiah Whitlock Jr., Demond Wilson, Gil Gerard, June Lockhart, Anthony Head, Diane Ladd, Patricia Crowley, Louise Lasser y T.K. Carter.

La noche, que también dio a conocer a varios de los ganadores de esta edición, quedará marcada por este instante lleno de nostalgia, cariño y agradecimiento hacia una actriz que marcó a toda una generación en el mundo.