¿Quién es Samuel Adrián, el director de ‘Colombia: fábrica de niños trans’ que fue arrestado en Bogotá?

Samuel Adrián, creador de contenido y director del documental Colombia: fábrica de niños trans, fue arrestado este domingo 13 de septiembre en Bogotá, luego de llegar al aeropuerto internacional El Dorado.

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La Policía de Bogotá confirmó el procedimiento a SEMANA y aclaró que no corresponde a una captura por un delito penal. Según la institución, se trata de un arresto ordenado por un juez dentro de un proceso de desacato debido a contenidos publicados por el investigador en su canal de YouTube.

Por esta razón, Adrián fue trasladado a una estación ubicada en el aeropuerto mientras se adelantaba el protocolo correspondiente.

El caso tiene como punto central el documental Colombia: fábrica de niños trans, una investigación audiovisual en la que Adrián aborda los tratamientos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes.

Desde su publicación, el contenido ha generado debate y controversia en Colombia y México, con reacciones desde diferentes sectores políticos, organizaciones LGBTIQ+, profesionales de la salud y grupos con posiciones distintas frente a la atención de menores de edad.

La llegada del creador de contenido a Colombia no ocurrió sin que conociera la situación judicial que enfrentaba. Antes de viajar, publicó un video desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, en el que advirtió que podía ser detenido al ingresar al país.

En esa grabación, difundida por la cuenta de Fundamento, productora del documental, Adrián sostuvo que su negativa a retirar el contenido podía llevarlo a cumplir una medida de arresto y, según explicó en el clic, esperaba una sanción de 10 días y una multa.

“Yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días, pero muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles de tratamientos a los que nunca debieron haber sido sometidos”, afirmó.

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Su defensa de la libertad de expresión

Durante los últimos meses, Adrián también ha presentado su caso como parte de una discusión sobre libertad de expresión e investigación periodística. En julio, les contó a sus seguidores en las redes sociales que las acciones judiciales en Colombia estaban relacionadas con su documental.

“Como muchos saben, en los últimos meses he enfrentado diversas acciones judiciales en Colombia relacionadas con el documental Fábrica de niños trans, como una forma de censurarme y callar mi mensaje”, manifestó.

El creador también llevó la discusión a México. En una conferencia realizada en el Congreso de ese país afirmó: “Tengo una orden de aprehensión en Colombia y una multa por 7.200 dólares”.

Adrián fue invitado posteriormente a participar en un foro sobre libertad de expresión y el contenido de su investigación, junto con la diputada federal Ania Gómez y su abogado, Enrique David Ogaz.

“Más allá de mi caso personal, esto ha abierto una discusión mucho más amplia sobre la libertad de expresión, sobre el derecho a investigar y documentar asuntos de interés público y, sobre todo, sobre la protección de los niños y los adolescentes”, sostuvo.

El procedimiento ocurrido en Bogotá vuelve a poner el documental y a su director en el centro de la conversación, mientras avanza el proceso judicial que dio origen a la orden de arresto.