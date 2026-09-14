Nuevo eliminado en ‘MasterChef Celebrity’: este fue el imperdonable error que lo dejó por fuera

En el más reciente reto de eliminación de MasterChef Celebrity, los participantes tuvieron que preparar un plato cuyo ingrediente principal fue lengua de vaca. Los cocineros contaron con 60 minutos para desarrollar sus preparaciones y tuvieron la despensa abierta para elegir los productos que necesitaran.

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El desafío dejó diferentes resultados entre los participantes. Mientras algunos recibieron elogios por el sabor, la técnica y la cocción de la proteína, otros tuvieron observaciones que terminaron siendo determinantes al momento de elegir al nuevo eliminado de la competencia.

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Martha Restrepo: ‘Mi mamá tenía razón’

Martha Restrepo presentó una preparación que recibió una observación relacionada con el nivel de sal. Belén Alonso aseguró que el plato estaba salado y Jorge Rausch coincidió en que había llegado al máximo punto de sal. Sin embargo, el chef destacó la técnica utilizada, el término y la suavidad del arroz, además del emplatado.

Emiro Navarro: ‘Lo que causa la lengua’

El creador de contenido preparó un puré de papa y ají amarillo, acompañado de lengua en salsa y un crocante de pasta, ají, picante y salsa. La propuesta sorprendió a Jorge Rausch, quien aseguró que estaba deliciosa y le dio el famoso ‘cachete’, uno de los reconocimientos que el chef entrega a los platos que más le gustan.

Marcela Carvajal: ‘Recuerdos criollos’

La actriz presentó lengua con panela y tomate, arroz jazmín y aguacate a la parrilla. Los chefs destacaron el sabor de la preparación, aunque Belén Alonso manifestó que no estaba de acuerdo con el emplatado. Además, le recomendaron utilizar aguacate Hass en próximas preparaciones.

Víctor Tarazona: ‘No hay parla, solo lengua’

Víctor preparó una salsa a partir del fondo de la lengua, con crema de leche, soya y mantequilla. Los chefs señalaron que la salsa estaba demasiado grumosa. A pesar de esto, Jorge Rausch destacó la cocción de la carne y aseguró que estaba “perfectamente cocinada”.

Verónica Orozco: ‘Pícame la lengua’

La actriz presentó una tostada de lengua con salsa de tomatillo, jalapeños y aguacate. Los jurados consideraron que la proteína estaba en su punto, pero señalaron que, teniendo en cuenta el nombre del plato, habría sido necesario incluir más picante, pues este elemento no se alcanzó a percibir.

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Virginia Lizcano: ‘Taco e’ lengua’

La comediante preparó tacos de lengua con salsa de chipotle. Nicolás de Zubiría destacó el sabor de la propuesta, pero consideró que al plato le hacían falta más complementos para acompañar la proteína.

Tavo Bernate: ‘Lengua viperina’

Tavo presentó lengua a la parrilla sobre una base de suero costeño, ajo y yuca, acompañada de un chimichurri con carbón sumergido. Los tres chefs resaltaron el sabor y señalaron que la preparación representaba elementos de la cultura colombiana.

¿Quién fue la eliminada de ‘MasterChef Celebrity’?

Después de probar todos los platos y deliberar, los chefs determinaron que Virginia Lizcano era la participante que debía abandonar la competencia. La decisión se tomó al comparar las preparaciones y considerar que su plato presentó una mayor cantidad de errores frente a las propuestas de sus compañeros.