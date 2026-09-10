¿Pautips debió salir de ‘MasterChef Celebrity’? Sebastián Vega respondió en SEMANA tras su eliminación

Sebastián Vega fue el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity. Tras enfrentarse a Pautips, Tuto Patiño, Emiro Navarro y Luciano D’Alessandro en una de las pruebas más decisivas de la competencia, los jurados determinaron que el actor debía abandonar las cocinas del Canal RCN.

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En entrevista con SEMANA, Sebastián reaccionó a los comentarios de sus seguidores, quienes consideran que debió continuar en la competencia y que, en su lugar, la creadora de contenido Pautips era quien debía abandonar la producción, pues, según ellos, los expertos le señalaron más errores durante la devolución.

“¿Qué pienso yo sobre eso?, que uno la pasa muy bien viviendo esto desde afuera, o sea, el televidente, el espectador, sufre, llora, grita, odia, se alegra. Hoy lo he comparado mucho con un partido de fútbol, somos los jugadores los que estamos cocinando en la cancha, el balón, la pelota va de un lado para otro, uno hace el gol", mencionó.

El actor que le dio vida a ‘El Baby’ en A mano limpia dejó en claro que, después de varios meses de grabaciones, le resulta interesante conocer los distintos puntos de vista que surgen a partir de las declaraciones de los participantes.

“La gente se involucra mucho, entonces yo creo que antes de ver si sí era justo o no, yo valoro más el hecho de que el programa logre ese alcance (...) Yo lloré al ver capítulo y yo ya sabía que yo quedaba eliminado, entonces es como, ahí está la respuesta a muchas cosas”, agregó.

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Habló específicamente sobre las recomendaciones que recibieron por parte del trío de jurados y la manera en que suelen analizar cada una de las evaluaciones que reciben en el atril.

“¿Qué si era Pau o no quien debía quedar eliminada? Yo no soy quién, no soy chef, ni jurado de MasterChef para tomar esa decisión. Lo que la gente dice es algo que es muy válido, y es que uno en las devoluciones de los chefs, tú vas poniendo monedas rojas y monedas verdes como en una alcancía. Tú dices: ‘comentario malo va para acá, comentario bueno va para acá’ y al final miras cuál pesa más y quien tuvo más errores“, indicó.

Aunque evitó afirmar si su excompañera debió salir en su lugar, confesó que, desde su punto de vista, algunos de sus contrincantes tenían más aspectos por mejorar.

“Claramente en la devolución, yo tenía un poquito de errores, a mí me faltaba dulce. Quizá los otros compañeros tenían un poco más de observaciones, pero quién sabe cuáles son esos parámetros y esos valores que los chefs tienen en cuenta para tomar una decisión que simplemente aceptar y acatar (...) No quería salir, pero así es el juego”, finalizó.