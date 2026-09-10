Horóscopo de Nana Calistar hoy, 10 de septiembre: esto le depara el destino a cada signo

Para este jueves, 10 de septiembre, Nana Calistar compartió sus acostumbradas predicciones para los 12 signos del zodiaco, con recomendaciones y advertencias para afrontar la jornada.
Desde Aries hasta Piscis, cada signo encontrará un mensaje diferente, marcado por las oportunidades, los cambios y las situaciones que podrían presentarse durante el día.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
“Los planes que tenías hechos de un viaje se empiezan a acomodar, pero organiza tus finanzas para que los gastos hormiga no te vayan a afectar. En temas de trabajo y trámites administrativos van a requerir de tu atención, no dejes que el autosabotaje te perjudique”.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
“Vas a identificar las falsas intenciones de una amistad, por lo que debes colocar una distancia, pero no dejes que las provocaciones te dominen. No dejes que personas del pasado lleguen a tu vida. En tus finanzas llegará una etapa favorable con sorpresas”.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
“Toma decisiones de situaciones que has postergado, ya no cargues con responsabilidades que ya no te corresponden, concéntrate en tus propias metas. Cuidado con los chismes de otros, no tomes decisiones por la influencia de los demás”.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
“Llegarán sorpresas en tu relación. Si estás soltero, llegará alguien nuevo, pero ten cuidado con los líos de una noche, guarda discreción con tus planes. Controla la hipersensibilidad, no dejes que comentarios o mensajes ajenos te afecten”.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
“Evita hacer suposiciones innecesarias, comunícate con tu pareja sobre los celos y las dudas que han surgido, así evitarás hacer suposiciones. Se va a generar distanciamiento con ciertas amistades, pero llegará la recompensa que esperabas por algo del pasado”.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
“No te aferres a la tristeza, empieza a controlar tu sensibilidad para que eso no genere problemas con tu pareja. No idealices noticias del pasado o con amores que ya no existen, deja las culpas ajenas y tendrás una llegada inesperada que va a aclarar ciertas dudas del pasado”.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
“Confía en tus propios criterios al tomar tus decisiones, por eso piensa en todo lo que haces, cuida los gastos hormiga para que protejas tu economía. Empieza a depurar las amistades interesadas, ten especial cuidado ante las personas del pasado”.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
“Trabaja tus proyectos en silencio, pero evita caer nuevamente con tu ex, ya que te va a detener para que avances. Tendrás decisiones definitivas en el amor, además de contar con un crecimiento familiar y posibles retrasos en tus planes de viaje”.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
“Mantén tu vida personal discretamente para evitar los chismes, no caigas en la tentación si aparece alguien del pasado. Cuida tu nivel de estrés. Evita las discusiones por celos o los malentendidos en pareja. Organiza tus gastos para sobrellevar los cambios económicos”.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
“Mejora los hábitos de tu salud, no vayas a reaccionar por enojo ante los desacuerdos de tu familia. En el romance, date tu lugar reconociendo los hechos sobre las promesas, evita hacer decisiones por impulso. Vas a tener importantes avances en tus metas, pero debes darles mayor disciplina”.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
“Evita los pleitos familiares innecesarios, ajusta la confianza con tu familia para descubrir la mala actitud. En el romance va a nacer química con alguien lejano, o tendrás una atracción intensa, mientras que una amistad te dará una agradable sorpresa que debes aprovechar”.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
“Pon límites firmes y comunica abiertamente tus sentimientos para que los problemas dejen de acumularse. Suelta los viejos resentimientos, aléjate de las personas o situaciones que ya cumplieron su etapa”.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.