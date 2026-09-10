Rentar un vehículo en Colombia puede costar entre $100.000 y $500.000 por día, dependiendo del modelo que se elija, según el blog especializado de Grupo R5. Aunque no es una práctica tradicional en el país, cada vez los ciudadanos apelan más a esta alternativa.

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Para poder realizar este trámite, las compañías de renting exigen una serie de requisitos para los usuarios que, aunque tradicionalmente son usados por visitantes y turistas, están a disposición de cualquier persona que lo necesite.

El precio

Aunque el precio de este servicio varía en diferentes empresas, se estima que el valor mínimo en promedio es de $100.000 tratándose de modelos como el Chevrolet Spark. También es posible realizar el alquiler de otros automóviles y el costo se modifica a partir de las siguientes variantes:

Cilindraje o tipo de vehículo: Resulta más económico rentar un carro de bajo cilindraje o “pequeño” que una camioneta o algún otro modelo de gama superior.

Resulta más económico rentar un carro de bajo cilindraje o “pequeño” que una camioneta o algún otro modelo de gama superior. Tiempo con el que se haga la reserva: Dependiendo de la empresa, el valor de la renta puede modificarse si se solicita el vehículo de un día para otro o con anticipación. Algunos blogs especializados recomiendan hacer este trámite con al menos 2 semanas de antelación.

Dependiendo de la empresa, el valor de la renta puede modificarse si se solicita el vehículo de un día para otro o con anticipación. Algunos blogs especializados recomiendan hacer este trámite con al menos 2 semanas de antelación. Trayecto: La cantidad de kilómetros recorridos también modificaría el valor del renting, aumentando el precio con relación al trayecto, de tal forma que si se evidencia un cambio de ciudad, la solicitud se encarecería.

¿Cuáles son los requisitos para rentar un carro en Colombia?

De acuerdo con el blog de Grupo R5, los requisitos cambian dependiendo del solicitante, pues si lo está solicitando una persona natural o una persona jurídica.

Requisitos para una persona natural

Documento de identificación (en algunas empresas exigen edades mínimas que varían entre los 21 y 25 años).

Licencia de conducción vigente en físico.

Tarjeta de crédito con cupo disponible.

Familias de Cali y el Valle están más dispuestas a comprar carro propio. Foto: 123 Rf

Requisitos para una persona jurídica

Certificado de la Cámara de Comercio (con al menos 30 días de expedición).

Copia del RUT.

Carta de solicitud de alquiler firmada por el representante legal.

Alquilar mínimo por 2 días el vehículo (en la mayoría de los casos).

¿Dónde se puede alquilar un carro en Colombia?

Formalmente, este tipo de servicios solo lo brindan empresas que se dedican a ello y son conocidas como renting en el país. Según R5 y Alkilautos, las siguientes son las empresas más renombradas en el país para solicitar este servicio

Budget

Hertz

Avis

Alamo

Automóviles Club Rent a Car

Colombia Renta Car

Dollar Rent a Car

Localiza Rent a Car

Equirent, del Grupo Seissa

Enterprise Mobility, Grupo Massy Colombia

Europcar

Sixt

Confort Rent a Car

Ready Rent a Car

Tres Cordilleras

Renta Fácil