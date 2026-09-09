La consultora global JATO Dynamics y el libro de los récords Guinness señalan que el Toyota Corolla es el carro más vendido de toda la historia en el mundo. La historia de este automóvil inicia en 1966 y hoy, en 2026, sigue añadiendo páginas a su propio libro.

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Sus múltiples facetas

La marca japonesa ha aprovechado el nombre de este modelo para brindar alternativas a sus clientes en distintos segmentos, escenarios y hasta tecnologías, logrando con ellas la venta de más de 50 millones de unidades en sus 12 generaciones.

Hoy por hoy, existe un Toyota Corolla en versión sedán, hatchback y SUV, exponiendo así el exitoso modelo para los amantes de las diferentes gamas vehiculares. En Colombia, la versión automóvil sedán y la camioneta tienen un gran auge en el mercado y hacen parte de los modelos que más se venden en el país.

Además de la variedad en los segmentos, actualmente la marca involucró a la línea Corolla en las nuevas tecnologías vehiculares, haciendo la versión híbrida de su sedán y SUV.

Corolla Cross. Foto: Cortesía Toyota

Desde julio, la Corolla Cross lidera el segmento de los vehículos eléctricos en Colombia, según el informe mensual de la ANDI y Fenalco, reflejando con esto el éxito de la línea en los diferentes contextos.

Es común ver los Corolla en las carreteras colombianas del día a día, teniendo una gran participación en este escenario; sin embargo, la línea también hace presencia en otros escenarios como las carreras automotrices.

También es un vehículo que en algunos países, como Polonia, funciona como vehículo oficial de la policía y taxi. En esta nación europea usan el Toyota Corolla para estas reconocidas labores diarias.

Las diferentes versiones del Toyota Corolla. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Getty Images

Sesenta años de historia

Este vehículo nació en Japón en 1966 y fue diseñado por Tatsuo Hasegawa. El asiático creó la primera generación bajo la premisa de ofrecer un “carro de alta calidad para las masas”.

Tras ser un vehículo con avanzadas características para la época, destacó en los 70’s con el estallido de la crisis energética mundial, ya que el mercado norteamericano abandonó progresivamente los grandes motores V8 consumidores de gasolina.

La evolución del Toyota Corolla, el vehículo más vendido en la historia. Foto: Getty Images - A.P.I.

Allí, el Corolla (tercera y cuarta generación) se posicionó como la alternativa ideal de fiabilidad, bajo costo de mantenimiento y altísimo rendimiento de combustible, al tener un motor de 1.1 litros de alta eficiencia.

En la quinta generación (E80), Toyota realizó una de sus mayores transformaciones mecánicas al migrar de la tracción trasera a la tracción delantera, ganando espacio interior y eficiencia urbana.

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Luego, en los 90’s, Toyota expandió sus plantas de ensamble por todo el mundo, lo que generó que para el consumidor colombiano y latinoamericano, viera la sexta y novena generación como el símbolo de la durabilidad en carreteras complejas, convirtiéndose en el sedán de referencia para la clase media y profesional.

Así, llegó a su más reciente versión: la duodécima en general y la primera híbrida. Adaptándose a las nuevas tecnologías y tendencias del mercado, la compañía migró a este segmento que ha generado una gran respuesta por parte de la ciudadanía.