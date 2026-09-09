¿Cuándo se vence el SOAT para carro o moto? Así se puede consultar antes de que sea demasiado tarde

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es uno de los elementos más importantes que cada vehículo debe tener a la hora de transitar por las calles y las vías del país, ya que se encarga de garantizar la atención médica de todas las personas que se hayan visto afectadas en un accidente vial.

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Es por ello que esta póliza tiene que ser renovada cada año, tanto para carros como para motocicletas, por lo que es indispensable que los usuarios de alguna clase de este tipo de vehículos estén al día, ya que de lo contrario, estarían propensos a recibir una sanción económica que afectaría sus bolsillos.

No contar con el SOAT vigente puede generar una multa para el conductor del vehículo. Foto: Camila Díaz

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, si un ciudadano se encuentra conduciendo su vehículo sin el SOAT, estaría recibiendo una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que equivale aproximadamente a $1.750.000 pesos en 2026.

Sin embargo, existe la posible situación en la que un ciudadano no recuerde cómo es el paso a paso para llevar a cabo la renovación del SOAT, o incluso desconoce el tiempo de vencimiento que le queda. Afortunadamente, hay formas en las que los usuarios pueden conocer la manera adecuada para realizar este trámite.

¿Cómo conocer si el SOAT se encuentra vencido?

Para poder identificar si el Seguro Obligatorio de Accidentes se encuentra aún vigente, lo que tienen que realizar los usuarios es ingresar a la página web del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El ciudadano no solamente tendrá el registro de datos como el de la fecha de vencimiento del SOAT, sino que además de otros elementos que son importantes para los carros o las motocicletas, como lo es el caso del plazo de vigencia de la Revisión Técnico-Mecánica o la presencia de alguna multa de infracción que no haya sido pagada.

El RUNT permite verificar la vigencia del SOAT antes de que llegue su fecha límite de renovación. Foto: El País

Al ingresar a la página web, la persona tendrá que dar clic en la sección denominada “Consulta de vehículos por placa”, en donde el sistema le pedirá unos requisitos para presentar la información.

El ciudadano tendrá que digitar la placa del carro o moto en cuestión, además del número del documento del propietario. Posteriormente, se da clic en “Consultar información” para que de esta manera aparezcan los datos técnicos del vehículo que se encuentran registrados en el Ministerio de Transporte.

Tras esto, el usuario encontrará en la parte inferior múltiples casillas, entre ellas la de SOAT, por lo que se deberá hacer clic en esta opción para encontrar la información necesitada, ya sea el número de la póliza, la compañía que llevó a cabo la expedición o la fecha de inicio y de vencimiento del seguro.