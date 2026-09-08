Estos son los modelos de carros tradicionales que ahora tienen versión 100 % eléctrica en Colombia

A pesar del auge y la llegada de nuevos vehículos eléctricos al mercado colombiano, el sector mantiene como referentes a dos modelos que sostienen la herencia de sus versiones a combustión: Chevrolet Spark (Spark EUV) y Chevrolet Captiva EV.

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Estos vehículos han sido protagonistas en el mercado automotor colombiano por años en su versión a combustión. Por ejemplo, el Spark, desde 2004, destaca en las carreteras del país con sus múltiples versiones.

El nuevo Chevrolet Spark eléctrico. Foto: Suministrada por Chevrolet

El hecho de que estos modelos ahora hagan presencia en el mercado de los eléctricos aprovecha un nombre familiar que durante años ha liderado la industria.

En el reporte más reciente de la Andi y Fenalco, donde consolidaron el listado de los vehículos eléctricos más vendidos en Colombia en agosto de 2026, destaca la presencia de dos modelos específicos en su versión sin emisiones: el Spark y la Captiva.

Según el reporte de los gremios, Chevrolet logró matricular 65 unidades de los Spark y 48 de la Captiva, alcanzando consigo el top 16 de los carros eléctricos que más se registraron en el octavo mes de este año en Colombia.

Chevrolet Captiva eléctrica. Foto: Suministrados por Chevrolet

Estas referencias han logrado consolidarse a lo largo del año, al igual que la Volvo EX30. La camioneta de la marca sueca se consolidó en el puesto 15 del acumulado de los vehículos eléctricos que más se han matriculado en Colombia durante 2026.

Así, la EX30 logra posicionarse en un mercado que poco a poco gira hacia las nuevas tecnologías. Los demás modelos que hoy son eléctricos no han logrado consolidarse en el listado de los carros sin emisiones más vendidos en el país.

Volvo EX30 eléctrica. Foto: Volvo Colombia

Las nuevas marcas que están protagonizando el mercado de los eléctricos

De acuerdo con el informe de la Andi y Fenalco, el mercado de los eléctricos es protagonizado por Tesla, BYD y Chery. Las marcas tradicionales que dominaban en Colombia aparecen en posiciones más bajas en el ranking de este tipo de vehículos.

Este es el listado de las marcas que más vehículos eléctricos han registrado en Colombia entre enero y agosto de 2026:

Tesla (14.107). BYD (7.332). Chery (1.893). MG (1.643) Chevrolet (1.324).

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Se evidencia una pérdida de terreno de las marcas tradicionales en Colombia en este tipo de vehículos. Luego de Chevrolet, destacan Kia, en la posición 7, Volvo (10), Toyota (13), BMW (15), MINI (16) y Renault (19).

Ahora bien, esto no se traduce en una pérdida general de la presencia de estas compañías en el mercado, pues este sigue siendo dominado por Kia, Toyota y Renault en su podio; luego, el top 10 lo completan Tesla, Chevrolet, Mazda, Nissan, Suzuki, Hyundai y Ford.