Pájaro Juárez revela cómo era su relación con Gonzalo Rodríguez Gacha en Millonarios: Habló del 89 y Nacional

Uno de los jugadores más emblemáticos de Millonarios en la década de los 80 es Óscar ‘Pájaro’ Juárez, un célebre goleador y recordado por ser campeón en 1987 y 1988 con la camiseta azul. En pleno auge del fútbol colombiano en esos años, el Embajador se supo ganar un lugar en medio de grandes rivalidades con clubes como Atlético Nacional y América de Cali, que además se destacaban en el ámbito internacional.

Anuncio oficial de Alberto Gamero sobre su asistente técnico: decisión resuena en Millonarios

Los goles de Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez para la clasificación de Nacional en la Copa Betplay

En esos años, estos tres equipos compitieron fuertemente y dieron un gran paso en la construcción de su historia. Traían jugadores top de Sudamérica, estuvieron en finales de Copa Libertadores e hicieron hegemonías en el fútbol colombiano. Millonarios intentó seguir los pasos de sus más duros rivales.

En una entrevista con el periodista Rafael Villegas, Pájaro Juárez dio detalles de su relación con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, quien por esas épocas se desempeñaba como dueño del club, tras la adquisición en 1982, cuando Millonarios arrastraba deudas económicas.

Millonarios tomó protagonismo por estas épocas, cuando el país era azotado por el crecimiento del narcotráfico y los socios y enemigos de Gacha tomaban el control de otros clubes rivales en distintas regiones de Colombia, en uno de los capítulos más difíciles del fútbol colombiano..

GONZALO RODRIGUEZ GACHA ED. 589 P. 33 ED. 1101 P. 50 Foto: Archivo Personal

Alias El Mexicano dejó algunas páginas en Óscar Juárez, quien recordó y describió cómo era el capo durante sus años como directivo del club Embajador. Dejó claro que tuvo una buena relación con él y que tampoco pretendía juzgar lo que fue y lo que hizo.

Pájaro Juárez recordó a Gacha en Millonarios

Con eso claro, el exjugador dijo que Gonzalo Rodríguez pagaba sus compromisos a tiempo en Millonarios y nunca le quedó mal con los salarios o las primas estipuladas que rondaban los 60 mil dólares en esos años.

También recordó cuando, una vez que salieron campeones, Gacha lo invitó a celebrar el título con un desfile con Tupac Amaru, el caballo de paso fino de Gacha.

“Cuando quedamos campeones, me mandó a llamar para festejar conmigo el título. Fue uno de los mejores desfiles de Tupac Amaru, su caballo de paso fino. Fue el mejor desfile que he visto en mi vida”, dijo Juárez.

Pájaro Juárez en la década de los 80' en Millonarios Foto: Oficial Millonarios

El Pájaro también dijo que conoció gente vinculada al narco: “En Medellín tuve, ¿qué te digo yo?, más de 50 amigos vinculados al narcotráfico. 50 amigos, no te miento. El fútbol era así”.

Video con el testimonio de Pájaro Juárez

Oscar “El Pajaro” Juarez, celebre goleador de aquel Millonarios campeón de 1987 y 1988 relata como fue su relación con Gonzalo Rodriguez Gacha alias El Mexicano dueño del equipo en esos años. pic.twitter.com/HY9U1yo9Ny — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) September 7, 2026

En el diálogo, también citó aquel partido de Copa Libertadores de 1989 entre Atlético Nacional y Millonarios. Afirmó que hubo árbitros secuestrados y amenazas a familiares: “El que ganara esa fase era el campeón”.