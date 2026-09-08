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Tensión del Bernabéu con Vinícius Jr.: hubo silbatina y Mourinho no aguantó

Silbatina, gestos de Mou, sorpresa de Vinícius, pero también aplausos: mezcla de sensaciones en los hinchas del Real Madrid.

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Redacción Deportes
8 de septiembre de 2026 a las 4:41 p. m.
Silbatina a Vinícius Jr. y reacción de José Mourinho: tensión en el Santiago Bernabéu.
Silbatina a Vinícius Jr. y reacción de José Mourinho: tensión en el Santiago Bernabéu. Foto: Transmisión oficial de ESPN (X -@SC_ESPN )

Las redes estallaron luego de la silbatina que sufrió Vinícius Jr. este martes, 8 de septiembre, en el Santiago Bernabéu. Un sector del estadio del Real Madrid pitó al jugador brasileño en medio del partido contra Inter de Milán por Champions League.

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El hecho se dio sobre los 86′ del segundo tiempo. Vinícius fue titular con Real Madrid ante Inter, pero en ese minuto su técnico, José Mourinho, decidió sacarlo para darle ingreso a Álvaro Carreras.

Vini se dispuso a salir del campo, pero se escuchó claramente cuando un sector del Bernabéu lo pitó. En contraste, otros lo aplaudieron, en una situación que genera todo tipo de comentarios.

Incluso, José Mourinho no aguantó la situación y abogó con su gesto a Vinícius. Lo aplaudió, luego le dio palmadas en la espalda, en gesto de apoyo, y así le trató de inyectar ánimo a uno de los futbolistas más mediáticos en el mundo.

En cuanto al partido individual de Vinícius Jr., la aplicación 365 Score le da una calificación de 6.2. Es el puntaje más bajo en Real Madrid con dos remates, 24 pases, solo dos regates exitosos y 12 posesiones perdidas.

Más del triunfo del Real Madrid ante Inter

Real Madrid ganó 2-1 al Inter de Milán en el Bernabéu este martes, en su estreno en la nueva temporada de la Liga de Campeones, en un partido en el que le faltó control.

Los goles de Kylian Mbappé (14′) y Federico Valverde (23′) dieron los primeros tres puntos al equipo de Mourinho, que aspira a ganar su primera Champions con el equipo blanco.

El Real Madrid impuso su pegada aprovechando dos errores defensivos de un Inter de Milán valiente, para el que Carlos Augusto recortó distancias (76′).

“Ha sido un partido loco”, dijo el técnico del Real Madrid, José Mourinho, a Movistar+, para el que “hemos ganado un partido difícil en circunstancias difíciles”.

Imagen del juego entre Real Madrid e Inter de Milán por Champions League.
Imagen del juego entre Real Madrid e Inter de Milán por Champions League. Foto: Europa Press via Getty Images

El equipo italiano, al que hace 16 años Mourinho hizo campeón de Europa en ese mismo estadio merengue, comenzó dominando frente a un Real Madrid al que le costó meterse en el partido. Sin embargo, los merengues se quedaron con los tres puntos.

*Con información de AFP.