Tensión del Bernabéu con Vinícius Jr.: hubo silbatina y Mourinho no aguantó

Las redes estallaron luego de la silbatina que sufrió Vinícius Jr. este martes, 8 de septiembre, en el Santiago Bernabéu. Un sector del estadio del Real Madrid pitó al jugador brasileño en medio del partido contra Inter de Milán por Champions League.

Primer aviso de Mourinho en Champions: Real Madrid le da baño de realidad al Inter

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El hecho se dio sobre los 86′ del segundo tiempo. Vinícius fue titular con Real Madrid ante Inter, pero en ese minuto su técnico, José Mourinho, decidió sacarlo para darle ingreso a Álvaro Carreras.

Vini se dispuso a salir del campo, pero se escuchó claramente cuando un sector del Bernabéu lo pitó. En contraste, otros lo aplaudieron, en una situación que genera todo tipo de comentarios.

Incluso, José Mourinho no aguantó la situación y abogó con su gesto a Vinícius. Lo aplaudió, luego le dio palmadas en la espalda, en gesto de apoyo, y así le trató de inyectar ánimo a uno de los futbolistas más mediáticos en el mundo.

¡MOU LO RESPALDÓ! Vinicius salió reemplazado ante Inter con algunos silbidos y aplausos de los hinchas del Madrid.



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En cuanto al partido individual de Vinícius Jr., la aplicación 365 Score le da una calificación de 6.2. Es el puntaje más bajo en Real Madrid con dos remates, 24 pases, solo dos regates exitosos y 12 posesiones perdidas.

Más del triunfo del Real Madrid ante Inter

Real Madrid ganó 2-1 al Inter de Milán en el Bernabéu este martes, en su estreno en la nueva temporada de la Liga de Campeones, en un partido en el que le faltó control.

Los goles de Kylian Mbappé (14′) y Federico Valverde (23′) dieron los primeros tres puntos al equipo de Mourinho, que aspira a ganar su primera Champions con el equipo blanco.

El Real Madrid impuso su pegada aprovechando dos errores defensivos de un Inter de Milán valiente, para el que Carlos Augusto recortó distancias (76′).

“Ha sido un partido loco”, dijo el técnico del Real Madrid, José Mourinho, a Movistar+, para el que “hemos ganado un partido difícil en circunstancias difíciles”.

Imagen del juego entre Real Madrid e Inter de Milán por Champions League. Foto: Europa Press via Getty Images

El equipo italiano, al que hace 16 años Mourinho hizo campeón de Europa en ese mismo estadio merengue, comenzó dominando frente a un Real Madrid al que le costó meterse en el partido. Sin embargo, los merengues se quedaron con los tres puntos.

*Con información de AFP.