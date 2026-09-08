¿El futuro de la movilidad ya despega? El sueño del carro volador avanza para abrir sus alas en el mundo

Para muchas personas, cuando se habla acerca de vehículos en el futuro, uno de los primeros pensamientos que vienen a la mente es, sin ninguna duda, el de ver a un carro con la capacidad de no solamente transitar por carretera, sino que además poder volar por los aires.

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Si bien para muchos este sueño puede demorarse durante bastante tiempo. Un nuevo hito podría demostrar que cada vez nos encontramos más cerca de la llegada de coches voladores.

Esto sería el caso de la empresa neerlandesa PAL-V, la cual obtuvo la Aprobación de Organización de Producción (POA), la cual es una certificación que permite la autorización de fabricar productos aeronáuticos en base a las normas de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA).

Por medio de este permiso, la compañía avanza hacia la producción industrial de sus coches conocidos como FlyDrive, unidades que realizan una combinación terrestre y aérea.

“La obtención de la certificación POA supone un hito importante para PAL-V. Confirma que no solo hemos desarrollado una plataforma innovadora para productos FlyDrive, sino que también hemos creado una organización de primer nivel capaz de desarrollar, certificar y fabricar productos aptos para el vuelo”, comentó Robert Dingemanse, fundador y director ejecutivo de PAL-V.

Sin embargo, cabe aclarar que esta autorización no supone la certificación definitiva para que sus vehículos puedan volar, sino que se encarga de acreditar que el sistema de producción de la empresa esté cumpliendo los requisitos necesarios para poder fabricar.

¿Qué ofrecen estos coches?

El concepto que ha sido desarrollado por PAL-V se encuentra en la búsqueda de traer soluciones a una de las limitaciones que se presentan en el transporte convencional, la incapacidad de poder transtitar por el aire.

Es por ello que la entidad ha presentado sus vehículos FlyDrive, los cuales están dirigidos a profesionales y organizaciones que buscan desplazarse con una mayor rapidez a aquellas zonas que son de difícil acceso, como lo son transportar mercancías esenciales, desplegar especialistas en lugares remotos o incluso trasladar a personas para salvar sus vidas.

“Son los únicos vehículos capaces de transportar profesionales a velocidad de vuelo, ofreciendo la flexibilidad de un automóvil inmediatamente después del aterrizaje. Por lo tanto, un vehículo FlyDrive representa una valiosa capacidad para las organizaciones donde la velocidad, la accesibilidad y la eficacia operativa son fundamentales”, comenta PAL-V.

La validación del POA permite que la compañía haya cumplido lo que ha sido dos décadas trabajando en el desarrollo y certificación de esta tecnología.