¿Nuevo Código de Tránsito en Colombia? Los 20 cambios que pondrían límites a fotomultas, grúas y patios en todo el país

Ante la propuesta del presidente Abelardo De La Espriella de llevar a cabo una reforma al Código Nacional de Tránsito, varios funcionarios han compartido sus propuestas para mejorar la seguridad vial de los millones de transportadores que transitan por las calles del país.

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Una de ellas ha sido la del concejal de Bogotá, Julián ‘Fuchi’ Forero, quien propuso 20 cambios que derivarían en poner límites en varios aspectos que afectan a usuarios, entre ellos las fotomultas, grúas y patios.

El planteamiento por parte del cabildante es que el país deje de realizar reformas parciales a un código que considera se encuentra desactualizado y comience a avanzar hacia la construcción de un nuevo Estatuto Nacional de Seguridad Vial, Movilidad y Tránsito.

El debate sobre una nueva reforma al Código Nacional de Tránsito contempla cambios frente a las nuevas tecnologías y formas de movilidad. Foto: Seguros Bolivar - Luis Echeverri Urrea

Para Forero, el actual Código Nacional de Tránsito responde a las necesidades de una realidad completamente distinta a lo que se vive hoy en día en el país: la presencia de vehículos con tecnologías renovables, el auge de la micromovilidad, el crecimiento de las motocicletas, la llegada de plataformas tecnológicas, la digitalización de documentos y el surgimiento de nuevas tecnologías de seguridad vehicular.

“Colombia no necesita más remiendos sobre un código que fue concebido hace más de dos décadas. Necesitamos un estatuto nuevo, moderno y justo, que entienda cómo se movilizan hoy los colombianos y que ponga la seguridad vial y los derechos de los ciudadanos por encima de cualquier interés de recaudo”, comentó el concejal Forero.

Las propuestas del concejal para cambiar el paradigma en el Código Nacional de Tránsito

Dentro de las 20 propuestas que ofrece el concejal Forero, se encuentran las siguientes:

Fin a las fotomultas sin identificación del infractor. Eliminación de retenes ilegales. Grúas con tarifas justas. Patios dignos y cobros proporcionales. Eliminación de normas obsoletas. Separación entre quien sanciona y quien juzga. Nueva institucionalidad de seguridad vial. Unificación de procedimientos. Menos recaudo y más pedagogía. Educación vial desde los colegios. Normas claras para los conductores. Defensor técnico del conductor. Multas por trabajo comunitario. Regulación de plataformas tecnológicas. Debido proceso en todas las sanciones. Modernización del Soat. Premiar al buen conductor. Multas proporcionales para motos y micromovilidad. Kit de carretera actualizado. Menos inmovilizaciones y abusos de patios y grúas.

El concejal destaca que cada una de estas propuestas tiene que ser discutida con distintos sectores viales, tales como motociclistas, conductores, transportadores, expertos, autoridades y demás actores de la movilidad.

“No estamos proponiendo acabar con la autoridad ni permitir que se incumplan las normas. Estamos proponiendo que las reglas sean claras, que las sanciones sean justas, que se respete el debido proceso y que la seguridad vial deje de confundirse con el recaudo”, afirmó.