Elsa Noguera, ministra de Transporte, entregó nuevos detalles de lo que será el nuevo Código de Tránsito

Imprimirle una mayor sencillez al Código Nacional de Tránsito, al igual que alivios al bolsillo de los colombianos serán parte de la filosofía de la reforma que se llevará al Congreso de la República, dentro de un nuevo paquete de proyectos de ley.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, entregó nuevos detalles de lo que será el borrador del Código que ya se empezó a construir.

Presidente Abelardo De La Espriella propone reducir multas a conductores hasta un 50% y modificar la revisión técnico-mecánica

La idea transversal a este proyecto de ley será poner al día una normatividad que lleva dos décadas sin modernizar, mientras que se le han hecho cinco reformas sin que se haya logrado conectar la legislación a la realidad del país y del bolsillo de los colombianos.

Aunque el tema más sonado hasta ahora, luego de los anuncios por parte del presidente Abelardo De La Espriella, es el de las multas, la reforma al código tendrá mucho más.

Seguridad vial Foto: Secretaría de Movilidad - API

Otras medidas

Cursos más económicos. Como el objetivo de la reforma al Código de Tránsito es quitar peso económico a los ciudadanos, se plantea que los cursos que hacen las personas a las que se les impone un comparendo, se reduzcan en un 25 %.

Fijar plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica. La búsqueda de la reforma al Código de Tránsito, según lo revelado hasta ahora, sería el de verificar si las medidas realmente están correspondiendo al riesgo que se pretende controlar. De esa manera, la ministra Noguera tiene ya la lupa puesta sobre esas medidas, alrededor de las cuales, dijo, “no puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para las familias”.

Ampliar la vigencia de las licencias de conducción. La propuesta inicial es que tengan vigencia de hasta 8 o 10 años, con el fin de reducir costos y trámites.

Sanciones y trámites seguirán, pero para la seguridad vial. Si bien la ministra Noguera dejó ver que habrá todo un paquete de cambios en el Código de Tránsito, lo cierto es que el foco parece estar puesto en el ahorro para el ciudadano, combinado con la garantía de su seguridad vial. “Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede acabar pagando más de un salario mínimo y hasta perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva el sustento a su hogar. Eso es un abuso y no lo vamos a permitir”, afirmó la funcionaria.