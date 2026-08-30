Destape de corrupción: Fico Gutiérrez responde a llamado de Abelardo De La Espriella y dice que caso Quintero se articularía con el de Petro

Luego de que el presidente Abelardo De La Espriella le hiciera un llamado a las regiones y a las entidades públicas, para ser parte de una estrategia que sería la continuación del “Libro de la verdad”, el alcalde de Medellón, Federico Gutiérrez, que fue mencionado de manera directa para ser parte de esa búsqueda del estado de la corrupción en el país, el mandatario respondió.

“Cuente conmigo, con mi equipo y con la Alcaldía de Medellín, para acompañarlo a usted y al Vicepresidente José Manuel Restrepo, en la metodología de hallazgos de corrupción del gobierno anterior”, afirmó Gutiérrez.

Federico Gutiérrez llevó pruebas a Estados Unidos en contra de Daniel Quintero y su círculo cercano sobre aparentes hechos de corrupción y uso del sistema financiero de ese país. Foto: David Estrada Larrañeta/AFP

“Se robaron a Medellín”

En el llamado hecho por De La Espriella es a que se revisen y verifiquen las actas de gestión recibidos por el gobierno saliente, para tratar de identificar si hay inconsistencias, faltantes y riesgos de corrupción. Pero de antemano, el mandatario dijo: “los hay todos”, porque el gobierno anterior fue de la corrupción y el robo".

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De ahí el llamado en particular a que Fico Gutiérrez participe de manera activa en ese plan de hallazgos, ya que, según lo mencionó De La Espriella, allá se dio el caso del exalcalde Daniel Quintero.

Así, Gutiérrez en su respuesta al mandatario ratificó lo dicho. “Tiene usted toda la razón, a Medellín se la robaron. Los Hermanitos Q (Quintero) van a caer. Mañana (el lunes 31 de agosto) hay una audiencia de imputación de cargos Miguel Quintero, el hermano de Daniel Quintero. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento. Las pruebas son contundentes. Hemos entregado 666 hallazgos”, afirmó.