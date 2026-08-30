La Fuerza Pública mantiene desplegada una operación en zona rural de Anorí, Antioquia, luego de que fuera liberado Jeiber Alonso Restrepo Restrepo, presidente de una Junta de Acción Comunal que había sido secuestrado junto con otras tres personas.

El anuncio fue hecho este domingo 30 de agosto por el presidente Abelardo De La Espriella, quien atribuyó el secuestro a la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo.

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La liberación se produjo durante la operación militar

Según informó el mandatario en su publicación, unidades de asalto aéreo del Ejército Nacional participaron en la operación que permitió la liberación de Restrepo Restrepo.

De acuerdo con la versión entregada por el presidente, las tropas realizaron labores de reconocimiento aéreo, contaron con apoyo de artillería y desplegaron unidades mediante asalto aéreo en el área donde permanecían las personas secuestradas.

El jefe de Estado indicó que otras tres personas continúan privadas de la libertad, por lo que el operativo no ha terminado. Las tropas permanecen desplegadas en la zona mientras avanzan las acciones para intentar ubicarlas.

En su mensaje, De La Espriella aseguró que el secuestro había sido cometido por integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, a la que identificó como parte del Clan del Golfo.

El mandatario también dirigió un mensaje a esa organización armada y exigió la liberación inmediata de las personas que todavía permanecen retenidas.

Aseguró que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones y la presión militar en el área hasta lograr su regreso.

La situación continúa bajo desarrollo operacional en Anorí. De acuerdo con el reporte presidencial, el objetivo de las unidades desplegadas es localizar a las otras tres personas que permanecen privadas de la libertad.

La operación se desarrolla mientras las autoridades mantienen la presión sobre la estructura señalada como responsible del secuestro.

La presión de nuestra Fuerza Pública está dando resultados en Antioquia.



En Anorí, unidades de asalto aéreo de nuestro Ejército Nacional lograron la liberación de Jeiber Alonso Restrepo Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien permanecía secuestrado desde ayer… pic.twitter.com/EVErvMw11k — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 30, 2026

Anorí ya había sido escenario de operaciones contra esa estructura

El caso ocurre en una zona donde la Fuerza Pública ya había adelantado operaciones contra la subestructura Jorge Mario Valle.

El pasado 10 de agosto, tropas de la Brigada 14 del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, realizaron una operación en la vereda Liberia de Anorí contra integrantes de esa estructura.

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Según informó el Ejército, dos presuntos miembros del Clan del Golfo murieron durante la acción y fueron incautados seis fusiles, además de material de guerra e intendencia.

De acuerdo con la información entregada entonces por la Séptima División, uno de los hombres muertos era señalado como cabecilla de la estructura en el Nordeste antioqueño.

Las autoridades también habían relacionado a esa comisión con el asesinato de cuatro soldados ocurrido en 2024 en esa región.