Amenazan a gobernadora del Tolima tras denunciar manos criminales en incendios forestales: pide a la Fiscalía investigar

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dio a conocer que junto con su familia recibieron amenazas de muerte luego de que ella denunciara que tras los incendios forestales que hay en su departamento se encuentran manos criminales. La mandataria señaló que estos mensajes intimidantes habrían sido realizados por las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales.

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Exactamente, esta denuncia se conoce después de lo ocurrido en Gualanday, donde, de acuerdo con su versión, voluntarios, bomberos, autoridades y policías fueron increpados mientras atendían la conflagración.

“La vida es sagrada, así lo siento, así lo pienso, así lo aprendí en mi crianza, así lo vivo. Es mi convicción y mi derrotero. En consecuencia, el respeto por la diferencia es un hecho y un derecho que ejerzo, que defiendo en público y en privado, y que está lejos de ser un discurso político”, señaló.

La mandataria departamental dijo que las decisiones que tomó frente a la emergencia que se registra habrían provocado que los ilegales se molestaran y todo terminó en las amenazas.

“Como consecuencia de mis posiciones y de las decisiones que hemos tomado para enfrentar a los violentos y proteger a los ciudadanos, he recibido amenazas y alertas sobre posibles atentados contra mi integridad y la de mi familia, provenientes de las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales que pretenden sembrar el caos y la confrontación”, afirmó.

De igual manera, dijo: “No puedo ser indiferente ante una amenaza contra la integridad de un ser humano, independientemente de su ideología, militancia o posición política. Por eso, espero que las autoridades investiguen con absoluta celeridad y profundidad las presuntas amenazas denunciadas por actores políticos en el territorio y que se establezca la verdad y la responsabilidad a que haya lugar”.

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La gobernadora sostuvo que siempre trabajará por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en medio de cualquier situación que se pueda llegar a registrar.

“A pesar de ello, actuamos con la mesura que correspondía y dentro del marco de la autoridad que nos ha sido conferida, porque nuestra prioridad es proteger la vida y enfrentar una conflagración que amenaza a nuestras comunidades y al territorio tolimense”, indicó.

También señaló que acudió ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos incendios provocados. Dentro de esa actuación pidió que también se determine si se habrían cometido conductas de injuria o calumnia en medio de los señalamientos surgidos durante la emergencia.

La emergencia por incendios mantiene en alerta a la región. Foto: Gobernación del Tolima

Finalmente, Matiz afirmó que las diferencias políticas deben mantenerse dentro de los canales democráticos y rechazó que la emergencia causada por los incendios termine convertida en escenario de confrontación.

“La verdad no puede ser reemplazada por la mentira ni por señalamientos construidos para alimentar la confrontación. Seguiré actuando con firmeza, dentro de la ley, defendiendo a los tolimenses y sin ceder ni ante los violentos, ni ante quienes pretendan aprovechar una emergencia para enrarecer la convivencia y dividir a nuestro departamento”, concluyó.