MasterChef Celebrity: del elogio al delantal negro, el costoso error que hundió a dos favoritos

La competencia culinaria más vista del país no da tregua. Luego de la reciente eliminación del comediante Iván Marín, el grupo de participantes se redujo, elevando la exigencia técnica y la presión en la cocina de MasterChef Celebrity.

En esta entrega, las celebridades enfrentaron una prueba de brunch donde el ingrediente obligatorio y protagonista fue el chocolate.

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El reto no solo puso a prueba el paladar y la creatividad de los cocineros, sino que dejó un balance directo en la tabla de juego: un equipo triunfador con ventajas estratégicas para el siguiente ciclo y múltiples delantales negros repartidos por fallas de cocción y balance.

Durante la jornada, varias estaciones lograron destacar ante el estricto jurado. La dupla conformada por la creadora de contenido Pautips y el actor Tuto Patiño recibió elogios iniciales por la ambición y volumen de su propuesta, destacando por la variedad de preparaciones presentadas dentro del tiempo límite.

Por su parte, el equipo integrado por la conductora Julieta Piñeres, el extenista Robert Farah y la actriz Marcela Carvajal apostó por una preparación de chilaquiles con notas de chocolate que cautivó el paladar de la chef Belén Alonso, quien destacó el equilibrio de sabores en el plato.

Así mismo, la escuadra compuesta por Milena López, Verónica Orozco y Víctor Tarazona presentó un plato a base de pescado acompañado de huevo pochado, demostrando rigor técnico en el término de la proteína y la salsa.

En otra de las cocinas, el grupo liderado por Sebastián Villalobos tomó riesgos con una propuesta gastronómica arriesgada. Aunque los jurados señalaron que el perfil de sabores resultó “demasiado invasivo” para el concepto de brunch, felicitaron formalmente a la mesa por la audacia de innovar en esta etapa de la competencia.

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Uno de los momentos de mayor tensión se vivió con la sanción a la dupla de Pautips y Tuto Patiño. Pese al reconocimiento inicial a su variedad de platos, los jueces detectaron un hojaldre crudo en su entrega, una falla técnica considerada imperdonable en estas instancias del concurso y que los envió directamente al reto de salvación.

De igual manera, el equipo conformado por Mariana Mozo, Tavo Bernate y Sebastián Vega no logró convencer a los chefs con el balance de su propuesta, convirtiéndose en el segundo grupo en recibir la temida prenda oscura de la noche.

En el extremo opuesto de la evaluación, el desempeño más sólido de la jornada estuvo a cargo del trinomio conformado por Emiro Navarro, Emmanuel Restrepo y Luciano D’Alessandro.

Su menú logró la armonía requerida entre el balance del chocolate y el concepto de brunch, obteniendo el puntaje más alto del reto. Esta victoria no solo los exonera de la prueba de eliminación, sino que les otorga una ventaja competitiva clave que podrán ejecutar en la siguiente prueba del programa.