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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II: Millonarios despega, América sólido y Pasto, hundido

A falta de cuatro partidos para dar por finalizada la fecha 7, ya un club respira con suma tranquilidad en la cima. La siguiente jornada se jugará desde el sábado, 29 de agosto.

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Redacción Deportes
27 de agosto de 2026 a las 10:40 p. m.
Millonarios y América de Cali se posicionaron en la parte alta de la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II
Millonarios y América de Cali se posicionaron en la parte alta de la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II Foto: Millonarios y América de Cali

Este jueves se disputaron dos partidos más de la Liga BetPlay 2026-II, torneo que poco a poco retoma su calendario habitual tras el parón provocado por el terremoto que afectó a Colombia.

El primero en entrar en acción fue Millonarios que visitó a Llaneros en Villavicencio. A los pocos minutos, un choque entre necesitados que tuvo lugar en el estadio Metropolitano de Techo lo disputaron Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

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Se acomoda Millonarios

En su visita al estadio Bello Horizonte-Rey Pelé, de Villavicencio, al Millonarios del profesor Fabián Bustos se le vio mejorar en el aspecto colectivo. Muestra de su avance en la idea deportiva fue el triunfo por 2-0 con goles de Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán.

Una de las situaciones que marcó el desarrollo del partido fue la temprana expulsión de Jhon Vásquez, quien vio la tarjeta roja al minuto 5 y dejó a los locales con un hombre menos durante gran parte del compromiso.

Dicho triunfo logrado por los bogotanos les permite alcanzar el top 3 de la clasificación. Al sumar tres unidades, logran cuadrar caja para acercarse a un América que se muestra sólido al inicio del torneo.

Empate con sabor a nada en Bogotá

Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto igualaron 1-1 este jueves en el estadio Metropolitano de Techo, en compromiso correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El resultado dejó a ambos equipos con la necesidad de seguir sumando en el campeonato.

El conjunto bogotano comenzó buscando imponer condiciones desde la posesión, mientras que Pasto apostó por un bloque ordenado y por aprovechar los espacios para generar peligro. La primera anotación llegó al minuto 9, cuando Jonathan Perlaza apareció para adelantar al cuadro nariñense y poner el 0-1 en el marcador.

Internacional reaccionó y consiguió el empate al minuto 22. Mateo Rodas fue el encargado de marcar para el conjunto capitalino, que encontró en la pelota quieta y las acciones por los costados algunas de sus principales vías para acercarse al arco visitante.

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Partidos pendientes de la fecha 7

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto

Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Once Caldas vs. Deportes Tolima

Independiente Santa Fe vs. Jaguares

Tabla de posiciones

  1. América de Cali — 16 pts
  2. Llaneros FC — 11 pts
  3. Millonarios — 10 pts
  4. Deportes Tolima — 10 pts
  5. Atlético Nacional — 9 pts
  6. Independiente Medellín — 9 pts
  7. Atlético Bucaramanga — 9 pts
  8. Águilas Doradas — 8 pts
  9. Cúcuta Deportivo — 8 pts
  10. Deportivo Cali — 7 pts
  11. Once Caldas — 6 pts
  12. Fortaleza FC — 6 pts
  13. Internacional de Bogotá — 6 pts
  14. Independiente Santa Fe — 5 pts
  15. Jaguares de Córdoba — 4 pts
  16. Deportivo Pereira — 2 pts
  17. Alianza FC — 2 pts
  18. Junior FC — 1 pt
  19. Deportivo Pasto — 1 pt
  20. Boyacá Chicó — 1 pt

Las victorias de Atlético Nacional frente a Deportivo Cali y América por goleada contra Junior de Barranquilla marcaron diferencias importantes. Aún restan por entrar en acción clubes importantes para ver cómo queda de manera definitiva la tabla de posiciones.