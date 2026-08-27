Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II: Millonarios despega, América sólido y Pasto, hundido

Este jueves se disputaron dos partidos más de la Liga BetPlay 2026-II, torneo que poco a poco retoma su calendario habitual tras el parón provocado por el terremoto que afectó a Colombia.

El primero en entrar en acción fue Millonarios que visitó a Llaneros en Villavicencio. A los pocos minutos, un choque entre necesitados que tuvo lugar en el estadio Metropolitano de Techo lo disputaron Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

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Se acomoda Millonarios

En su visita al estadio Bello Horizonte-Rey Pelé, de Villavicencio, al Millonarios del profesor Fabián Bustos se le vio mejorar en el aspecto colectivo. Muestra de su avance en la idea deportiva fue el triunfo por 2-0 con goles de Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán.

Ⓜ️⚽🔥¡GOLAZO DE ANDREY ESTUPIÑÁN! El delantero de Millonarios definió con mucha categoría y puso el 2-0 sobre Llaneros.



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Una de las situaciones que marcó el desarrollo del partido fue la temprana expulsión de Jhon Vásquez, quien vio la tarjeta roja al minuto 5 y dejó a los locales con un hombre menos durante gran parte del compromiso.

Dicho triunfo logrado por los bogotanos les permite alcanzar el top 3 de la clasificación. Al sumar tres unidades, logran cuadrar caja para acercarse a un América que se muestra sólido al inicio del torneo.

Empate con sabor a nada en Bogotá

Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto igualaron 1-1 este jueves en el estadio Metropolitano de Techo, en compromiso correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El resultado dejó a ambos equipos con la necesidad de seguir sumando en el campeonato.

El conjunto bogotano comenzó buscando imponer condiciones desde la posesión, mientras que Pasto apostó por un bloque ordenado y por aprovechar los espacios para generar peligro. La primera anotación llegó al minuto 9, cuando Jonathan Perlaza apareció para adelantar al cuadro nariñense y poner el 0-1 en el marcador.

Internacional reaccionó y consiguió el empate al minuto 22. Mateo Rodas fue el encargado de marcar para el conjunto capitalino, que encontró en la pelota quieta y las acciones por los costados algunas de sus principales vías para acercarse al arco visitante.

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Partidos pendientes de la fecha 7

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto

Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Once Caldas vs. Deportes Tolima

Independiente Santa Fe vs. Jaguares

Tabla de posiciones

América de Cali — 16 pts Llaneros FC — 11 pts Millonarios — 10 pts Deportes Tolima — 10 pts Atlético Nacional — 9 pts Independiente Medellín — 9 pts Atlético Bucaramanga — 9 pts Águilas Doradas — 8 pts Cúcuta Deportivo — 8 pts Deportivo Cali — 7 pts Once Caldas — 6 pts Fortaleza FC — 6 pts Internacional de Bogotá — 6 pts Independiente Santa Fe — 5 pts Jaguares de Córdoba — 4 pts Deportivo Pereira — 2 pts Alianza FC — 2 pts Junior FC — 1 pt Deportivo Pasto — 1 pt Boyacá Chicó — 1 pt

Las victorias de Atlético Nacional frente a Deportivo Cali y América por goleada contra Junior de Barranquilla marcaron diferencias importantes. Aún restan por entrar en acción clubes importantes para ver cómo queda de manera definitiva la tabla de posiciones.