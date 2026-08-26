Ángel, Murillo y Quintero le responden a Muriel para gran remontada del América: llora el Junior y Arias tambalea

América de Cali y Junior de Barranquilla se enfrentaron por la séptima fecha de la Liga Betplay en el estadio Francisco Rivera Escobar del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. Fue una victoria clave del local que no se baja del primer puesto.

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El club escarlata ganó 4-2 de forma contundente, en medio de cambios de su localía, que estaba prevista en el estadio El Campín de Bogotá, por los daños en el Pascual Guerrero tras el terremoto, pero todo cambió tras una batalla campal.

Barristas de América y Santa Fe protagonizaron una absurda pelea el fin de semana pasado que puso a mucha gente en peligro en El Campín y se vieron armas cortopunzantes. Esto forzó un nuevo veredicto de las autoridades distritales de la capital, que decidieron no prestarle el estadio al club vallecaucano.

La Dimayor autorizó el cambio de sede y el partido se trasladó a Palmira, donde América de Cali fue muy superior al Junior y se quedó con la victoria con una espectacular goleada por cuatro goles que redujo al Junior de Barraquilla y su estrategia con el entrenador Alfredo Arias.

Tomás Ángel (21) celebra tras marcar el segundo gol del América de Cali contra el Junior de Barranquilla en el juego de la fecha 7 de la Liga II-2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Luis Fernando Muriel marcó un golazo apenas comenzando el partido en el estadio Francisco Rivera Escobar para el 1-0 y parecía que el visitante se veía bien, pero la demora era que pasaran unos minutos para que el América ajustara sus piezas y le diera la vuelta al marcador y siguiera de largo.

Eso sí, fue un potente remate que puede clasificar como uno de los mejores goles del año en el fútbol colombiano. Hubo una falta retirada del área y Luis Fernando Muriel apenas afilaba su perfil para ejecutar. Apenas escuchó el pitazo del árbitro, colocó la pelota en todo el ángulo, imposible para el portero Jean Fernandes.

América remontó y sigue líder

Pese a comenzar ganando, antes de finalizar el primer tiempo, Marcos Mina pudo empatar para el América de Cali tras anotar de cabeza y así el partido iba 1-1 al término de la primera parte y se daba la cuota inicial para el abultado marcador.

Apenas comenzando la segunda parte, Tomás Ángel dio el toque de tranquilidad para el América de Cali y le respondió a Luis Fernando Muriel, pues iban segundos de la parte complementaria cuando el canterano de Atlético Nacional remató cruzado y colocó el 2-1.

👹🔥 ¡GOLAZO DE TOMÁS ÁNGEL! ¡Pasa América a ganarlo 2-1 después una gran definición!



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Un gol clave para las aspiraciones del América, que pudo darle la vuelta al marcador luego de comenzar perdiendo en su propio estadio. El tercero fue al 67’ tras remate de Jhon Murillo. Fabián Ángel descontó al 88’. Y ya con un Junior entregado y sin ideas, Yani Quintero dio el 4-2 final. Victoria clave que deja al club escarlata líder en solitario en la tabla de posiciones con 16 puntos.