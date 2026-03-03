América de Cali sorprendió en el fútbol colombiano luego de confirmar el fichaje del delantero Tomás Ángel, hijo del recordado artillero Juan Pablo Ángel. Así como su padre, el jugador fue formado en Atlético Nacional, debutó con la camiseta verde y es considerado alguien de las entrañas del gigante verdolaga.

Tomás Ángel tuvo algunos momentos de gloria con Atlético Nacional, como por ejemplo en la Superliga de 2023 donde fue gran protagonista con goles en la serie ante Deportivo Pereira. Tras no ser tenido en cuenta, en enero de 2025 firmó con Los Ángeles FC y comenzó una trayectoria por varias categorías del fútbol estadounidense.

Su último club fue San Diego FC, donde solamente marcó cuatro goles en 25 partidos jugados en todas las competiciones (MLS y Leagues Cup). Tras su poca participación en Estados Unidos, Tomás Ángel recibió la llamada del técnico David González, quien lo invitó a su proyecto en América de Cali.

📹 Con la Escarlata puesta, Tomás Ángel compartió sus primeras palabras como refuerzo americano 👹 pic.twitter.com/B4YSOGkZBS — América de Cali (@AmericadeCali) March 3, 2026

A falta de un futbolista en América de Cali para completar la lista de 25 inscritos, el equipo rojo fue por el jugador de 23 años de edad, que pese a ser hincha de Atlético Nacional, no tuvo impedimento alguno para convertirse en nuevo jugador de uno de los máximos rivales en la historia del verdolaga.

Primeras palabras de Tomás Ángel

Ya desde Cascajal (sede deportiva de América) y luego de su presentación oficial, Tomás Ángel tuvo un diálogo con Win Sports y allí recordó a Atlético Nacional y también dejó claro su compromiso con América de Cali, en su prioridad de sumar títulos en el fútbol colombiano y clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

👹⚽"He recibido el cariño de la gente, que también eso es importante para uno. Hay un grupo muy unido con hambre de ganar“ Tomás Ángel, delantero de América. #DespiertaWIN pic.twitter.com/MLGunUFGBC — Win Sports (@WinSportsTV) March 3, 2026

También, comentó que ha recibido el cariño de la gente, más allá de su sello con Nacional y que encontró un grupo con ganas de ganar. A su vez, mostró el orgullo por ser el segundo grande en el que está en el FPC.

“He recibido el cariño de la gente, que también eso es importante para uno. Hay un grupo muy unido con hambre de ganar”, dijo Tomás Ángel, nuevo delantero de América.

👹⚽"Estoy contento de volver a Colombia, volver a un grande; ya lo había expresado, que estaba buscando tener más continuidad. Contento de tener otra oportunidad en otro grande“ Tomás Ángel, delantero de América.#DespiertaWIN pic.twitter.com/hz1hAtMMRT — Win Sports (@WinSportsTV) March 3, 2026

La pregunta sobre Nacional no podía faltar y confesó el vínculo que tiene con el equipo desde muy chiquito, pues su padre, Juan Pablo Ángel, es considerado un ídolo del gigante verdolaga.

👹⚽"Yo tengo un vínculo con Nacional desde muy chiquito, mi presente está en América y ya veremos qué pasa en el futuro“ Tomás Ángel, delantero de América. #DespiertaWIN pic.twitter.com/R8HeqAtJvP — Win Sports (@WinSportsTV) March 3, 2026

“Yo tengo un vínculo con Nacional desde muy chiquito, mi presente está en América y ya veremos qué pasa en el futuro… Estoy contento de volver a Colombia, volver a un grande; ya lo había expresado, que estaba buscando tener más continuidad. Contento de tener otra oportunidad en otro grande”, dijo Ángel en Win Sports.