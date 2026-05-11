Millonarios sigue en el abismo en el fútbol colombiano y quedó muy mal ante la hinchada y prensa partidaria en este primer semestre del año. Los más de 25 mil abonos vendidos no fueron suficientes para evitar el desastre en la Liga Betplay. La situación toca fondo y las costuras se comienzan a ver con varios futbolistas que siembran dudas y ya se buscan refuerzos.

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Cabe recordar que Millonarios es un equipo que se considera uno de los más grandes de Colombia, pero quedar eliminado de forma prematura en la Liga Betplay solamente genera más escándalo y activan las alarmas. A eso se suman los futbolistas que no han podido rendir lo que se espera y los ojos se colocan en la portería, donde Diego Novoa y Guillermo De Amores son bastante resistidos.

El mensaje es claro, si alguno de ellos comienza de titular en el segundo semestre, será motivo de protestas cada vez más fuertes en las gradas azules. Es momento de rabia y tristeza para los hinchas, quienes no dudan y también señalan a los verdaderos responsables del desastre, como por ejemplo, las directivas y sus respectivos nombramientos y refuerzos que llevan a malos resultados.

Tras la eliminación en la Liga Betplay y en medio de las actividades en la Copa Sudamericana y Copa Betplay, aparecen nombres como posibles refuerzos para el segundo semestre del año. Uno que se plantearía como fichaje es el portero venezolano Wuilker Faríñez, quien ya vistió la camiseta azul y tendría una segunda oportunidad con Fabián Bustos al mando.

Pantallazo X Foto: @LPEmbajadora

Los números de Faríñez en la aplicación Sofascore también avalarían su fichaje en Millonarios. El viejo conocido azul está en el Top 5 de paradas totales con 53 atajadas en total en lo que va de torneo. El líder es Felipe Parra con 67, desde el arco del Once Caldas.

Números de Wuilker Faríñez con Inter de Bogotá

Eso sí, en el promedio general, Diego Novoa, quien aparecía como el suplente de Millonarios a comienzo de torneo, le supera con 6.91 de puntuación en el octavo puesto del ranking de Sofascore. Wuilker Faríñez muestra 6.80 y está en la casilla 12°.

Tabla promedio general de porteros en Liga Betplay Foto: Cortesía Sofascore

El portero con mejor promedio en el ranking de la aplicación es Geovanni Banguera con 42 paradas y 7.08 de rendimiento, con cinco porterías en cero. Diego Novoa, por su parte, tiene cuatro arcos sin gol y Fariñez acumula 5. En lo que tiene que ver con paradas totales, donde Wuilker es cuarto con 53, el guardameta de Millonarios se desploma y es 11° con 44.