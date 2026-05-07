Millonarios le remontó a Boston River, este jueves 7 de mayo de 2026, y acabó ganando por 4-2 en Uruguay. Es un resultado de oro para el cuadro embajador, que revive en la tabla de posiciones del grupo C en Copa Sudamericana.

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Tabla de posiciones - grupo C de Copa Sudamericana: Millonarios revivió

A la misma hora del partido entre Boston River y Millonarios, São Paulo empató 0-0 visitando a O’Higgins en Chile. Esta igualdad termina ayudando al embajador, que se mete en la pelea por clasificar a los octavos de final de la competencia.

São Paulo lidera con ocho puntos, lo siguen O’Higgins y Millonarios con siete, y último queda Boston River que pierde toda opción de clasificar a la siguiente ronda.

Cabe recordar que en esta Copa Sudamericana clasifican a octavos de final los líderes de cada grupo, mientras que los segundos de cada zona van a playoffs contra algún tercero de Libertadores.

Terceros y cuartos en Sudamericana salen eliminados. Eso quiere decir que Millonarios depende de sí mismo para seguir con vida, pues aún le faltan juegos con São Paulo y O’Higgins.

Los goles con los que Millonarios venció a Boston River en Sudamericana

La lluvia de ocho goles, en el estadio Centenario de Montevideo, arrancó al minuto 18′ del primer tiempo. Boston River abrió el marcador gracias a Marcelo Hornos, dejando frío a todo el staff de Millonarios y los hinchas que viajaron para acompañar al cuadro embajador.

Boston River estuvo por delante en el marcador dos veces ante Millonarios. Foto: AFP

Con ese 1-0 se fueron al descanso, aunque tan pronto salieron al segundo tiempo fue Millonarios quien atacó con todo. Virtud de ello, a los 50′, Rodrigo Contreras empató de penal y puso el 1-1 parcial en la capital uruguaya.

Sin embargo, Boston River adelantó sus líneas en busca de no quedar eliminado. A los 75′, Yair González encajó uno de los mejores goles de la fecha, pegándole al balón sin dejarlo caer y sentenciando a Diego Novoa, que quedó sin opciones.

A los 81′ le pitaron otro penal a Millonarios. Leonardo Castro falló el primer intento, pues se lo tapó el guardameta Bruno Antunez, pero el árbitro decidió que debía repetirse el cobro porque el propio portero se había adelantado. Ya en la segunda intención, Castro no falló y puso el 2-2 parcial.

Millonarios celebrando uno de los goles en la remontada sobre Boston River por Sudamericana. Foto: AFP

Apelando a su jerarquía e historia, y sabiendo que los tres puntos eran fundamentales, Millonarios se fue al ataque y sentenció todo, dejando una remontada emocionante. Sobre los 85′ repitió Leo, y ya en el descuento, a los 90+6′, Beckham Castro sentenció el 4-2 final.