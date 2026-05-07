Daniel Muñoz y Jefferson Lerma dejan a Colombia en alto: fecha y hora de la final de la UEFA Conference League

Los dos jugadores colombianos, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, clasificaron a la final de la Conference League y ahora sueñan con el título en el tercer torneo de la UEFA. La condición de finalistas la pudieron obtener luego de vencer al Shakhtar Donetsk de Ucrania en las semifinales.

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El club inglés fue arrollador en la serie y logró un 5-2 en el marcador global, con Daniel Muñoz haciendo acto de presencia con una gran jugada para forzar el autogol en el 1-0 del partido de vuelta en Inglaterra. Mientras el antioqueño fue titular en Selhurst Park, Jefferson Lerma entró desde la suplencia y sumó minutos.

Daniel Muñoz es el que más protagonismo tiene entre los jugadores colombianos en esta competencia y se perfila para dar un gran salto en el próximo mercado de pases. El lateral está rematando una brillante temporada con una gran continuidad en cuanto a minutos y palmarés, pues en la campaña pasada ganó la FA Cup y luego la Community Shield, que le permitió clasificar a la Conference League.

Daniel Muñoz se sigue consolidando en los libros dorados del Crystal Palace: alcanzó nueva marca. Foto: Getty Images

La Conference League es relativamente nueva en el esquema de competencia de la UEFA. Este formato, que llega a su quinta edición en la historia, le está permitiendo al Crystal Palace soñar con su primer título internacional, además de la clasificación directa a la Europa League en 2026/2027.

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Cabe recordar que el club inglés ya tenía una amplia ventaja luego de derrotar al Shakhtar Donetsk en el juego de ida con un contundente 1-3 y goles de Ismaïla Sarr, Daichi Kamada y Jørgen Strand Larsen. Desde la previa, el favoritismo ha recaído en el equipo de Daniel Muñoz.

Daniel Muñoz y Lerma, a una final de UEFA

Una jugada de Daniel Muñoz fue clave para que el Crystal Palace aumentara el marcador con un autogol en el segundo tiempo. El portero del Shakhtar Donetsk dejó el rebote y ahí apareció el oriundo de Amalfi para decretar el 1-0 parcial en el juego de vuelta.

#Deportes | Magistral jugada de Daniel Muñoz para el gol de Crystal Palace que sueña con el título de Conference League.https://t.co/SJYdvQMQD5 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 7, 2026

Minutos más adelante, Ismaïla Sarr aumentó el marcador para el 2-1 en el partido y el 5-2 en el global. Crystal Palace se instala en la final de la Conference League y sueña con su primer título en la UEFA.

Final - Conference League 2025/26