Friburgo vs. Aston Villa: fecha y hora para ver la final de la Europa League

El SC Freiburg y el Aston Villa han ganado este jueves de manera respectiva al SC Braga por 3-1 y al Nottingham Forest por 4-0 en los partidos de vuelta en las semifinales de la Europa League, remontando sendos cruces y clasificándose para el partido definitivo por el título, que se disputará el próximo 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul. La hora de arranque está programada para las 2:00 p.m. de Colombia (10:00 p.m. de Turquía).

En el Europa-Park Stadion, la tempranero expulsión de Mario Dorgeles en las filas visitantes condicionó el partido. El Friburgo lo aprovechó metiendo el 1-0 en el 19′, un tanto de Lukas Kübler de rebote, y el 2-0 poco antes del descanso, golazo de Johan Manzambi con derechazo lejano.

Kübler repitió gol en el 72′, de cabeza al saque de una falta desde lejos, y Pau Víctor marcó el insuficiente gol del honor para el Braga, que cayó eliminado pese a haber ganado por 2-1 en el encuentro de ida.

En la otra ‘semi’, tampoco pudo el Forest defender su ventaja del 1-0 cosechado en casa. No en vano, el equipo de Nottingham salió escaldado este jueves de su visita a Villa Park. Ollie Watkins abrió el marcador, sobrepasada la media hora, remachando de cerca una asistencia de Emi Buendía después de un jugadón suyo por la banda izquierda del ataque.

Y durante la segunda parte, los pupilos de Unai Emery arrasaron a su rival de la Premier League. El propio Emi Buendía hizo el 2-0 de penalti en el minuto 58 y allanó el camino para una victoria que rubricó John McGinn con su doblete (77′ y 80′), valedero por un billete a la final.

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También hay finalistas de Conference League

Crystal Palace y Rayo Vallecano también se clasificaron a la gran final de la Conference League este jueves. Así, los tres torneos UEFA más importantes de la temporada ya tienen sus llaves definitivas conformadas, siendo el duelo entre Arsenal y PSG el de la Champions.

*Con información de Europa Press