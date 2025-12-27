Aston Villa no le pierde paso al Arsenal: liderato de la Premier League podría cambiar antes de terminar el año

El Aston Villa fue de menos a más para terminar ganando 2-1 como visitante al Chelsea gracias a un doblete de Ollie Watkins, este sábado en el duelo estelar de la decimoctava jornada de la Premier League.

¿Qué se sabe de la muerte del técnico del Valencia femenino B junto a su 3 hijos menores de edad?

Arsenal vs. Aston Villa se verán las caras el próximo 30 de diciembre. Foto: AFP

Gracias a esta victoria en Stamford Bridge, los villanos, terceros de la clasificación, siguen el ritmo de los dos primeros de la tabla, Arsenal (1º) y Manchester City (2º), que habían ganado sus partidos del sábado unas horas antes, por 2-1 ante el Brighton (12º) y en Nottingham (17º), respectivamente.

El Aston Villa, que encadenó un undécimo triunfo consecutivo entre todas las competiciones y el octavo seguido en la Premier League, sigue a un punto del City y a tres del líder Arsenal.

El campeón mundial Chelsea abandona el Top 4 y la zona de Liga de Campeones: es ahora quinto a tres puntos del cuarto lugar, al que se encarama el Liverpool, que venció 2-1 al colista Wolverhampton.

El Chelsea solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y el revés es doloroso al ser ante un rival directo de la zona alta, en su estadio y después de haberse puesto arriba en el marcador.

Su gol llegó en un saque de esquina lanzado por Reece James y que tocó el brasileño Joao Pedro para enviar al fondo del arco visitante. Fue su sexto tanto liguero esta temporada.

Después de una primera mitad en la que no ofreció nada ofensivamente, el Aston Villa despertó en la segunda mitad.

La entrada al campo de Amadou Onana y de Ollie Watkins revolucionó el partido. Ese último igualó a la hora de juego (63′) y decidió finalmente con el tanto de la victoria del Aston Villa, ya en la recta final (84′).

Millonarios anunció a Julián Angulo como nuevo refuerzo: de dónde viene este extremo y en qué condiciones llega al club

Dibu Martínez suena con fuerza para reforzar el arco del Manchester United. Foto: Aston Villa FC via Getty Images

Arsenal no afloja y mantiene la punta en cerrado duelo

En el norte de Londres, los gunners se impusieron 2-1 al Brighton (12º) para reclamar su liderato, que durante unas horas estuvo provisionalmente en manos del City tras su victoria 2-1 en Nottingham.

El Arsenal mantuvo así dos puntos de margen sobre el Manchester City y tres sobre el Aston Villa, que en el último partido del día ganó 2-1 como visitante al Chelsea.

El noruego Martin Odegaard, con un disparo preciso desde la frontal del área, adelantó al Arsenal en el primer cuarto de hora del partido (14′) y en el inicio de la segunda mitad, el francés Georginio Rutter anotó contra su portería (52′) tras desviar de cabeza un saque de esquina.

El paraguayo Diego Gómez (64′) redujo distancias desde dentro del área.

Sale listado de jugadores de los que se quiere liberar Millonarios para 2026: más de cinco

Manchester City es segundo en la Premier League y espera el pinchazo del Arsenal. Foto: AFP

“Teníamos que haber ganado por más por las ocasiones que generamos”, estimó el técnico español del Arsenal, Mikel Arteta.

Una victoria importante antes de un momento delicado en el calendario: el miércoles el Arsenal recibirá al Aston Villa y una semana después al Liverpool, los dos únicos equipos que han logrado vencer a los gunners en Premier League esta temporada.

Atento a lo que ocurra en esos partidos estará el Manchester City, que se mantiene al acecho luego de haberse impuesto 2-1 en su visita al Nottingham Forest (17º), en un partido en el que brilló Rayan Cherki.