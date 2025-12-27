Deportes

Aston Villa no le pierde paso al Arsenal: liderato de la Premier League podría cambiar antes de terminar el año

Los villanos ganaron y visitarán al Arsenal el próximo 30 de diciembre, justo antes de cerrar el 2025.

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 10:01 p. m.
Dibu Martínez, figura en el Aston Villa de Unai Emery.
Dibu Martínez, figura en el Aston Villa de Unai Emery. Foto: CameraSport via Getty Images

El Aston Villa fue de menos a más para terminar ganando 2-1 como visitante al Chelsea gracias a un doblete de Ollie Watkins, este sábado en el duelo estelar de la decimoctava jornada de la Premier League.

Arsenal vs. Aston Villa por la fecha 15 de la Premier League.
Arsenal vs. Aston Villa se verán las caras el próximo 30 de diciembre. Foto: AFP

Gracias a esta victoria en Stamford Bridge, los villanos, terceros de la clasificación, siguen el ritmo de los dos primeros de la tabla, Arsenal (1º) y Manchester City (2º), que habían ganado sus partidos del sábado unas horas antes, por 2-1 ante el Brighton (12º) y en Nottingham (17º), respectivamente.

El Aston Villa, que encadenó un undécimo triunfo consecutivo entre todas las competiciones y el octavo seguido en la Premier League, sigue a un punto del City y a tres del líder Arsenal.

El campeón mundial Chelsea abandona el Top 4 y la zona de Liga de Campeones: es ahora quinto a tres puntos del cuarto lugar, al que se encarama el Liverpool, que venció 2-1 al colista Wolverhampton.

El Chelsea solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y el revés es doloroso al ser ante un rival directo de la zona alta, en su estadio y después de haberse puesto arriba en el marcador.

Su gol llegó en un saque de esquina lanzado por Reece James y que tocó el brasileño Joao Pedro para enviar al fondo del arco visitante. Fue su sexto tanto liguero esta temporada.

Después de una primera mitad en la que no ofreció nada ofensivamente, el Aston Villa despertó en la segunda mitad.

La entrada al campo de Amadou Onana y de Ollie Watkins revolucionó el partido. Ese último igualó a la hora de juego (63′) y decidió finalmente con el tanto de la victoria del Aston Villa, ya en la recta final (84′).

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 25: Emiliano Martinez of Aston Villa looks on during the Premier League match between Manchester United FC and Aston Villa FC at Old Trafford on May 25, 2025 in Manchester, England. (Photo by Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images)
Dibu Martínez suena con fuerza para reforzar el arco del Manchester United. Foto: Aston Villa FC via Getty Images

Arsenal no afloja y mantiene la punta en cerrado duelo

En el norte de Londres, los gunners se impusieron 2-1 al Brighton (12º) para reclamar su liderato, que durante unas horas estuvo provisionalmente en manos del City tras su victoria 2-1 en Nottingham.

El Arsenal mantuvo así dos puntos de margen sobre el Manchester City y tres sobre el Aston Villa, que en el último partido del día ganó 2-1 como visitante al Chelsea.

El noruego Martin Odegaard, con un disparo preciso desde la frontal del área, adelantó al Arsenal en el primer cuarto de hora del partido (14′) y en el inicio de la segunda mitad, el francés Georginio Rutter anotó contra su portería (52′) tras desviar de cabeza un saque de esquina.

El paraguayo Diego Gómez (64′) redujo distancias desde dentro del área.

“Teníamos que haber ganado por más por las ocasiones que generamos”, estimó el técnico español del Arsenal, Mikel Arteta.

Una victoria importante antes de un momento delicado en el calendario: el miércoles el Arsenal recibirá al Aston Villa y una semana después al Liverpool, los dos únicos equipos que han logrado vencer a los gunners en Premier League esta temporada.

Atento a lo que ocurra en esos partidos estará el Manchester City, que se mantiene al acecho luego de haberse impuesto 2-1 en su visita al Nottingham Forest (17º), en un partido en el que brilló Rayan Cherki.

