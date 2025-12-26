En Millonarios se pensaba que la barrida ya se había acabado. Algunas salidas confirmadas, semanas atrás, de jugadores extranjeros, habían tenido el objetivo de limpiar la nómina para lo que serán los torneos de 2026.

Así como se fueron, otros arribaron, entre esos Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia, quienes los presentaron de manera oficial las directivas. Estos fueron bien recibidos por los aficionados, que ven potencial en los citados para ser campeones el año próximo.

Carlos Darwin Quintero ya viste los colores de Millonarios Foto: Captura a X @MillosFCoficial

Por días las noticias en el azul se frenaron, pero en las últimas horas ha salido un nuevo reporte de lo que serían más salidas de jugadores que hoy día pertenecen al club, bien sea en préstamo o venta definitiva.

Según lo dio a conocer el periodista argentino, Mariano Olsen, la dirigencia bogotana está urgida por liberarse de una lista total de seis jugadores; todos menores de 25 años, quienes tienen recorrido desde divisiones menores hasta el plantel profesional.

Al parecer, las oportunidades dadas a estos para que mostrasen lo mejor de sí ya habrían sido suficientes y después de un análisis, la decisión sería buscarles oportunidades en otros conjuntos del FPC.

El listado del que busca salir Millonarios

Samuel Asprilla (22) - Lateral Izquierdo

Jhoan Hernández (19) - Lateral Izquierdo

Sander Navarro (22) - Lateral Derecho

Juan Carvajal (22) - Delantero

Brayan Cuero (21) - Delantero

Jhon Largacha (24) - Extremo

Sander Navarro, canterano de Millonarios, al que la directiva le busca destino para 2026 Foto: Twitter @MillosFCOficial.

De los seis mencionados llama la atención la casi cantada salida de tres, como lo son Navarro, Carvajal o Largacha, quienes en algún momento aportaron al primer equipo en semestres pasados, pero ahora ya no serán tenidos en cuenta por Hernán Torres.

Esa depuración de la plantilla capitalina, lo que daría como mensaje, es que para antes de que inicien los torneos en el otro año, Millonarios buscaría suplir dichos puestos con otras contrataciones y se movería más en el mercado en busca de lograrlo.

Fichados, pero no presentados

Durante el inicio del mercado de fichajes, los jugadores que fueron relacionados con Millonarios fueron muchos. Si bien se habló de varios nombres, la realidad es que, hasta la fecha, van un total de cinco contrataciones confirmadas para el embajador.

El objetivo del equipo azul no era traer cantidad, sino calidad, en contrataciones puntuales que les dieran a estos la certeza de que iban a funcionar.

Rodrigo Ureña está muy cerca de sumarse a la nómina de Millonarios. Foto: Getty Images

En busca de lograr este objetivo, es que también sumaron a otros dos como los son Julián Angulo Sevillano y Rodrigo Ureña. Del último hay que decir que junto a Quintero y García, son las compras más rimbombantes de Millonarios para 2026.

Con estos dos el trato ya estaría hecho, pero faltarían algunos detalles mínimos para poder presentarlos como nuevos jugadores.

Hay que recordar que la vara para los de azul y blanco en el año próximo es alta, debido a que tendrán que jugarse en marzo el cupo a la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, a la par de buscar un cupo a la final de Liga y por supuesto, el título que les ha sido tan esquivo en semestres pasados.