Confirman el tercer fichaje de Millonarios: “pagó la cláusula” por dos mil millones de pesos

Millonarios sigue moviendo la bolsa de jugadores en el fútbol profesional colombiano. Después de firmar a Carlos Darwin Quintero y Mateo García, tienen listo el tercer fichaje que llegará a sumarse al plantel dirigido por Hernán Torres.

Se trata del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, que llega procedente de Universitario de Perú y será el refuerzo para la primera línea de volantes.

Ureña tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero Millonarios negoció el pago de la cláusula y, según la prensa peruana, fue ejecutada este domingo.

“Rodrigo Ureña no será más jugador de Universitario el chileno deja a la U siendo tricampeón nacional y consiguiendo 5 torneos cortos”, indicó Guty Offside, periodista partidario del conjunto crema.

El valor final de la cláusula equivale a dos mil millones de pesos colombianos. “Universitario en breve lo anunciará en las redes el traspaso del jugador a Millonarios, dónde pagarán la cláusula de salida de $600.000 dólares”, agregó.

✅🔜 ¡𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟! Rodrigo Ureña no será más jugador de Universitario el chileno deja a la U siendo tricampeón nacional y consiguiendo 5 torneos cortos, Universitario en breve lo anunciará en las redes el traspaso del jugador a Millonarios dónde pagarán la cláusula de salida… pic.twitter.com/trHfqANcyu — GUty Offside (@gutyre38RDC) December 14, 2025

Rodrigo Ureña puso de su parte

Aunque Universitario quería mantener a Rodrigo Ureña en la plantilla para el próximo año, la decisión del jugador era aceptar la oferta de Millonarios.

De hecho, en Perú aseguran que puso su granito de arena para que el negocio se hiciera realidad.

Ahora que recibió vía libre para salir, Rodrigo Ureña espera que se cierren los últimos detalles para regresar a Colombia en el mes de enero.

Cabe recordar que el futbolista chileno jugó con la camiseta de América de Cali y Deportes Tolima, entre los años de 2020 y 2022.

Luego de esa experiencia en la Liga Betplay se fue a Universitario, donde se convirtió en una de las figuras con impacto directo en los títulos de los últimos años.

Esa fue una de las razones por la que Hernán Torres lo puso en carpeta y pidió que se hiciera todo lo posible para contratarlo en este mercado de fichajes.

De esta manera, Millonarios da un vuelco total a su dupla de mediocampistas que en el segundo semestre estuvo conformada por Steven Vega y Dewar Victoria.

La dirigencia del conjunto embajador invirtió en dos jugadores de categoría y con buen presente como Mateo García y Rodrigo Ureña.

Rodrigo Ureña está muy cerca de sumarse a la nómina de Millonarios. | Foto: Getty Images

Suena un delantero

La mano del director deportivo Ariel Michaloutsos se está viendo en materia de llegadas y salidas. Una de sus primeras labores fue liberar cupos de extranjero con la rescisión de Bruno Sávio y la venta de Juan Pablo Vargas al Puebla de México.

Con Ureña quedará cubierto uno de esos lugares y el otro parece destinado para el fichaje de un delantero centro que le pelee el puesto a Leonardo Castro.